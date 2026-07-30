Dok radnici u Nemačkoj protestuju zbog otpuštanja u Folksvagenu, u Srbiji se otvaraju nove fabrike

Hiljade radnika Audija protestovale su u sredu protiv mogućeg zatvaranja fabrike nemačkog proizvođača automobila u Nekarsulmu, dok matična kompanija Folksvagen nastavlja reorganizaciju grupe, za koju se očekuje da će uključiti desetine hiljada otkaza.

Protest je održan nakon što je konkurentski premijum proizvođač automobila BMW najavio hiljade otpuštanja, što predstavlja novi udarac zaposlenosti u nemačkoj automobilskoj industriji, gde visoki troškovi, sve jača kineska konkurencija i američke carine primoravaju kompanije na bolne mere restrukturiranja.

"Plašimo se zatvaranja fabrika i ugrožavanja naše budućnosti", rekao je radnik Audija Melih Čevlik na protestu u Nekarsulmu.

Prema podacima radničkog saveta, u protestu je učestvovalo oko 6.000 ljudi.

"Zatvaranje bi bilo katastrofa", poručuje gradonačelnik

Radnici zahtevaju jasne odgovore od Folksvagena, čiji je izvršni direktor Oliver Blume upozorio da je Nekarsulm među četiri fabrike u Nemačkoj koje bi mogle da budu zatvorene posle 2030. godine ukoliko se ne pronađe alternativno rešenje.

"Zaposleni žele jasne odgovore jer su zabrinuti kada dolaze na posao. Zabrinute su i mnoge porodice", rekao je pripravnik u Audiju Frank Vojko, dok su demonstranti pravili buku zvečkama koje su nosili.

Blume pokušava da izbegne zatvaranje fabrika i predložio je alternative, uključujući partnerstva u odbrambenoj industriji i proizvodnju Folksvagenovih modela namenjenih kineskom tržištu, koji se trenutno ne prodaju u Evropi, u nedovoljno iskorišćenim fabrikama u Nemačkoj.

Međutim, još nije doneta nijedna odluka, a očekuje se da će drugu polovinu godine obeležiti napeti pregovori sa moćnim predstavnicima zaposlenih u Folksvagenu, uključujući i razgovore o predlogu da se broj planiranih otkaza u grupi udvostruči na 100.000.

U fabrici u Nekarsulmu zaposleno je oko 15.000 ljudi, a u njoj se proizvode modeli Audi A5, A6 i A8, kao i električni Audi e-tron GT, koji se proizvodi u manjim serijama.

Predsednik radničkog saveta fabrike Aleksander Rajnhart rekao je da bi dodeljivanje proizvodnje jednog električnog modela velikih serija toj fabrici moglo da obezbedi njenu budućnost.

profitabilnom kineskom tržištu, kao i nedostatkom proizvodnih kapaciteta u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je posebno izložen američkim carinama.

Kompanija je prošle godine saopštila da planira da do 2029. godine ukine do 7.500 radnih mesta u Nemačkoj, uglavnom u administraciji i razvoju.

Gradonačelnik Nekarsulma Štefen Hertvig upozorio je da bi zatvaranje fabrike imalo dalekosežne posledice po jugozapadnu nemačku saveznu državu Baden-Virtemberg, tradicionalni centar automobilske industrije u kojem su se pod pritiskom našli i Mercedes-Benz, Porsche i dobavljač auto-delova Boš.

"To bi bila katastrofa", rekao je Hertvig za Rojters, upozorivši da bi zatvaranje fabrike moglo da izazove domino efekat u čitavom regionu.