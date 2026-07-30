Američka FCC stavila kineske humanoidne robote i invertere na crnu listu zbog bezbednosnih rizika

Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) uvrstila je nove modele kineskih humanoidnih robota i mrežnih strujnih invertera na svoju „Pokrivenu listu” (Covered List), čime je naprasno blokirala pristup američkom tržištu za vodeće kineske tehnološke izvoznike.

Ova odluka regulatornih tela Sjedinjenih Američkih Država usmerena je protiv još neobjavljenih modela naprednih četvoronožnih i humanoidnih robota pokretanih veštačkom inteligencijom, kao i mrežnih invertera. Ograničenja su uvedena usled sve većeg straha od bezbednosnih pretnji, koje uključuju potencijalnu krađu podataka, mogućnost daljinskog preuzimanja kontrole nad uređajima i kibernetičke napade u stilu grupe „Volt tajfun” (Volt Typhoon) na kritičnu energetsku infrastrukturu SAD.

Udar na vodeće kineske tehnološke kompanije

Nove restriktivne mere direktno pogađaju ključne igrače na kineskom i globalnom tehnološkom tržištu. Kompanija Junitri (Unitree), koja drži oko 20 odsto svetskog tržišta humanoidnih robota, kao i vodeći proizvođači opreme za energetski sektor poput kompanija Sangrou (Sungrow Power Supply) i Huavej (Huawei), suočavaju se sa trenutnim zastojem u realizaciji svojih planova za širenje na američkom tržištu.

Ograničavanjem uvoza inostrane tehnologije, američki zvaničnici imaju za cilj da osiguraju i zaštite domaći razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju. Istovremeno, Vašington nastoji da podstakne kompanije da proizvodnju vitalnih robotičkih komponenata i opreme za obnovljivu energiju vrate na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Diplomatske reakcije i pitanje globalne povezanosti

Dok kineske diplomate apeluju na Vašington da obustavi targetiranje njihovog tehnološkog sektora i ukine navedene restrikcije, američki bezbednosni stručnjaci ostaju pri stavu da hardverske komponente koje napajaju centre za obradu podataka i elektronske mreže moraju biti potpuno zaštićene od bilo kakvog stranog uplitanja i uticaja.

„Hardver i mrežna oprema koji pokreću ključne podatkovne centre i energetski sistem nacije moraju ostati u potpunosti bezbedni i zaštićeni od inostranog uplitanja i potencijalnih sajber-pretnji.”

Najnoviji potez američkih regulatora dodatno je zaoštrio raspravu u globalnim ekonomskim i tehnološkim krugovima o tome da li zapadni lanci snabdevanja za veštačku inteligenciju i naprednu robotiku uopšte mogu ostvariti potpunu nezavisnost, ili je savremena tehnološka infrastruktura već previše duboko povezana i međuzavisna da bi se mogla jednostavno razdvojiti.

