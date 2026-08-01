SAD uvele nove sankcije subjekatima iz četiri zemlje zbog podrške iranskoj avio-kompaniji i gardi IRGC

Vašington je stavio na crnu listu šest fizičkih i pravnih lica iz Kine, Indije, Rusije i Irana zbog pružanja pomoći Islamskoj revolucionarnoj gardi i njenoj avio-kompaniji Mahan Air, kao i zbog prikupljanja podataka za vojne udare.

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države uvele su novi paket sankcija usmeren protiv šest fizičkih i pravnih lica sa sedištem u Kini, Indiji, Rusiji i Iranu, optužujući ih da omogućavaju delovanje Islamske revolucionarne garde (IRGC) i pomažu iranskom režimu u prevozu vojne opreme i prikupljanju obaveštajnih podataka.

Među sankcionisanim subjektima nalaze se kompanije koje su pružale podršku avio-kompaniji Mahan Air, koju Vašington označava kao ključnog prevoznika kojeg IRGC koristi za transport oružja, vojnog osoblja i opreme širom regiona. Pored toga, na udaru sankcija našla se i iranska kompanija „DadeNegar Startup Studio“, opisana kao paravan-organizacija povezana sa gardom IRGC koja podržava vojne operacije tako što prikuplja tačne lokacije američke i izraelske opreme i jedinica na Bliskom istoku radi pripreme vojnih napada.Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) sprovela je ove mere na osnovu Izvršne naredbe 13224, koja je namenjena borbi protiv terorističkih grupa i njihovih pomagača, kao i u skladu sa predsedničkim memorandumom o nacionalnoj bezbednosti NSPM-2, čiji je cilj da se iranskoj gardi onemogući pristup finansijskim sredstvima za destabilizujuće aktivnosti.

Podseća se da je SAD još u oktobru 2011. godine prvi put uveo sankcije avio-kompaniji Mahan Air zbog pružanja finansijske, materijalne i tehnološke pomoći snagama Kuds, koje deluju u okviru IRGC-a. Pored toga, sam IRGC je pod američkim sankcijama od 2007. godine zbog širenja oružja, dok je 2017. godine dodatno označen i kao teroristička organizacija.

Zvanični Vašington je ovom prilikom uputio otvoreni poziv međunarodnoj zajednici, a posebno privatnim kompanijama i pojedincima koji i dalje posluju sa kompanijom Mahan Air ili drugim sankcionisanim iranskim prevoznicima, da ozbiljno shvate rizik od ulaska u poslovne odnose sa tim subjektima. Američke vlasti su poručile da će nastaviti sa razotkrivanjem i blokiranjem svih mreža koje iranskim snagama pružaju alate i informacije za ugrožavanje bezbednosti američkog osoblja i regionalne stabilnosti.

Autor: Iva Besarabić