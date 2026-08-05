NATO 3.0 STUPA NA SCENU! Vašington pokrenuo tektonske promene u Evropi – Oglasio se Elbridž Kolbi: Vreme je da saveznici preuzmu odgovornost!

Pale zvanične potvrde iz Pentagona! Kolbi se sastao sa čelnicima Nemačke, Velike Britanije, Italije i Rumunije – Nemačka pristaje na čak 5 odsto ulaganja za vojsku!

Sjedinjene Američke Države zvanično su pokrenule veliku reviziju vojnog prisustva u Evropi, čime je i zvanično započeta nova era Alijanse pod nazivom "NATO 3.0". Zvaničnik američkog Ministarstva rata Elbridž Kolbi saopštio je da Vašington ulazi u detaljne i strateške konsultacije sa svojim evropskim saveznicima kako bi se izgradila jača, pravednija i održivija Alijansa u kojoj će sama Evropa morati da ponese primarni teret sopstvene konvencionalne odbrane.

TEKTONSKE PROMENE I SASTANCI IZA ZATVORENIH VRATA!

Kolbi je otkrio da je proteklih dana održao niz izuzetno važnih sastanaka sa vojnim i političkim liderima Nemačke, Velike Britanije, Italije i Rumunije, kao i sa čelnicima iz samog sedišta NATO-a. On je naglasio da su obavljeni veoma praktični i konkretni razgovori o tome kako da se evropski saveznici podstaknu i osposobe da preuzmu glavnu ulogu u odbrani starog kontinenta, što predstavlja glavni temelj i prepoznatljivi znak nove doktrine.

NEMAČKA ULAŽE REKORDNE SUME, BRITANIJA POD PRITISKOM!

Posebnu pažnju privukao je sastanak sa nemačkim vojnim vrhom održan dvadeset trećeg jula, gde je Berlin predstavio svoju novu istorijsku vojnu strategiju. Nemačka se obavezala da u najkraćem roku ispuni cilj od čak pet odsto izdvajanja za odbranu u skladu sa dogovorom iz Haga, čime se direktno pozicionira kao ključni vodja konvencionalne odbrane u Evropi. Pored Nemačke, Kolbi se dvadeset četvrtog jula sastao i sa britanskim ambasadorom, sa kojim je razgovarao o bezbednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu i o neophodnosti da i London dodatno poveća svoja budžetska izdvajanja za vojsku.

RUMUNIJA I ITALIJA SPREMNE ZA BORBU!

U sklopu ove velike diplomatske ofanzive, Kolbi je razgovarao i sa italijanskom delegacijom o jačanju južnog krila Alijanse i prilagođavanju novim bezbednosnim izazovima. Pored toga, on je dvadeset devetog jula u Pentagonu ugostio savetnika za nacionalnu bezbednost Rumunije Marijusa Lazurku, pri čemu su se sagovornici usaglasili da je kucnuo čas da svi saveznici preusmere svoja finansijska ulaganja u stvarne borbene kapacitete pod zastavom koncepta "NATO 3.0", čime se u potpunosti menja dosadašnja vojna arhitektura sveta.

