OD VEČERAS PINK PREMIUM KANAL PRELAZI NA HD: Najbolja i najnovija holivudska ostvarenja gledajte u visokoj rezoluciji!

Upravo zbog popularnosti među gledaocima, doneta je odluka da baš Pink Premium bude sledeći kanal koji će početi da emituje program u HD rezoluciji.

Nakon što je u septembru TV Pink prešla na emitovanje u HD (High Definition) rezoluciji, od večeras još jedan kanal od 60 iz Pinkovogpaketa, prelazi na ovaj način emitovanja. Naime, na kanalu Pink Premium, koji spada među 10 najgledanijih kablovskih kanala i najgledaniji filmski kanal, odsada će se program emitovati u najvišoj rezoluciji. Upravo zbog popularnosti među gledaocima, doneta je odluka da baš Pink Premium bude sledeći kanal koji će početi da emituje program u HD rezoluciji. HD rezolucija, odnosno “high definition”, u bukvalnom prevodu znači “visoka definicija” – to podrazumeva bolji kvalitet slike, oštriju sliku, jasnije boje i na kraju – bolju rezoluciju.

Kanal Pink Premium postoji već šest godina u okviru Pink Cinema paketa i za taj period stekao je vernu publiku i okupio ljubitelje kvalitetnih filmova. Pink Premium kanal nudi najsvežija holivudska ostvarenja, bioskopske hitove, kao i premijere filmova zahvaljujući čemu predstavlja najgledaniji filmski kanal kome se gledaoci rado vraćaju, znajući da ih očekuje kvalitetan i ekskluzivan program.

Verne gledaoce Pink Premium paketa kao i do sada, a od večeras u HD rezoluciji, očekuju naslovi najzančajnijih američkih studija, odnosno američkih mejdžor studija – “Warner Bros.”, “Universal”, “Sony”, “Fox”, “Paramount” i “MGM”. Ko što je slučaj bio i proteklih godina, gledaoce i dalje očekuju filmovi po izboru urednika Dragana Jeličića, vrhunskog stručnjaka i filmskog znalca, koji je do sada pažljivo birao naslove koji će se naći na programu kanala Pink Premium.

“Gravitacija” (“Gravity”), “Na rubu vremena” (“Edge of Tomorrow”), “Nakon zemlje” (“After Earth”), “Prljava isporuka” (“The Drop”), “Na tajnom zadatku” (“21 Jump Street”), “Ja, Erl i devojka na samrti” (“Me and Earl and the Dying Girl”), “Sin Božiji” (“Son of God”), “River Runs Red” i “Maks” (“Max”) samo su neki od filmskih naslova koji će u narednom period emitovati na kanalu Pink Premium, i to po prvi put u HD rezoluciji.

Sasvim je sigurno da će ova novina oduševiti gledaoce i privući novu publiku, koja će od večeras u najnovijim i najboljim holivudskim ostvarenjima moći da uživa u HD rezoluciji.

Autor: Pink.rs