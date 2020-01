Neprikosnoveni medijski lider u regionu - TV Pink u 2019. godini ostvarila rekordan rast gledanosti

Sa ekspanzijom ditalnih medija, sve većim brojem kablovskih kanala i promenama navika gledalaca, TV stanice u Srbiji iz godine u godinu beleže trend pada gledanosti. Jedina televizija sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, koja beleži rast gledanosti u odnosu na prethodnu godinu jeste TV Pink. U 2019. godini, kada je proslavila veliki jubilej – 25 godina postojanja – TV Pink je dokazala da je neprikosnoveni medijski lider u regionu i krunisala još jednu uspešnu godinu.

Prema rezultatima jedine zvanične agencije za istraživanje i merenje TV gledanosti, Nielsen Audience Measurment, TV Pink je 2019. godinu završila sa znatno boljim rezultatima nego ostale komercijalne televizije, pa čak i Javni servis. Dok je kod ostalih nacionanih emitera zabeležen pad gledanosti u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, gledanost TV Pink je rapidno rasla – kada je reč o ukupnoj gledanosti, TV Pink je u proseku imala udeo od 22,22 odsto.

Poseban rast među gledaocima na teritorijicele Srbije, zabeležen je među ženskom populacijom, gde je Pink sa udelom u gledanosti od 21 odsto apsolutni lider u odnosu na sve druge televizije i Javni servis Srbije, kao i u grupi gledalaca starosti od 18 do 49 godina i urbanom publikom, gde je prosečan udeo 17 odsto. Najveći trend rasta kada govorimo o strukturi gledalaca naše televizije zabeležen je u grupi gledalaca starosti od 18 do 49 godina, i to u udarnom prime time terminu.

Osluškujući potrebe publike, TV Pink je tokom protekle godine, možda više nego ikad za 25 godina postojanja, radila na inovacijama i promenama u samoj programskoj šemi. Upravo u praćenju svetskih trendova i trendova među gledaocima, leži ključ neverovatnih rezultata TV Pink u vremenu kada se beleži pad u gledanosti televizije.

Protekla godina će definitivno ostati upamćena po povratku domaćeg serijskog programa, po kom je TV Pink bila prepoznatljiva. Osim serija inostrane produkcije koje su tradicionalno uvek visoko rangirane na top listama gledanosti, domaći igrani program beležio je rekordne rezultate. Naša publika premijeno je gledala serije “Šifra Despot” i “Državni Službenik”, dok su u novoj televizijskoj sezoni u produkciji i kooprodukciji TV Pink premijerno prikazana nova ostvarenja “Preživeti Beogad” i “Crveni mesec”. Prvu epizodu “Crvenog meseca” pratilo je 33 odsto auditorijuma, odnosno 1.600.000 gledalaca, čime je serija opravdala titulu najznačajnijeg Pinkovog projekta. Serija “Crveni mesec” ostvarila je konstantan auditorijum, posebno u grupi gledalaca starosti od 18-49 godina – svakog radnog dana u udarnom prime time terminu nove epizode prati između 1.300.000 i 1.500.000 gledalaca, čime je postigla titulu najgledanije dnevne domace serije u Srbiji.

Fantastične rezultate tokom 2019. ostvarila je naša informativna redakcija. Naša centralna informativna emisija “Nacionalni dnevnik” je gotovo svih 365 dana u godini bila zvanično najgledanija informativna emisija svih komercijlanih emitera. Pored “Nacionalnog dnevnika” i ostali formati naše informativne redakcije imali su rezultate vredne svake pohvale.

“Novo jutro” je u 2019. godini doživelo brojne promene, koje je vernaPinkova publika nagradila milionskim auditorijumom, ali I titulom najgledanijegjutarnjeg programa svih komercijalnih emitera. Emisija “Kontravizija” bila jesvake nedelje u top deset najgledanijih emisija u danu, a protekla godinadonela je i nove informativne formate. Pored autorske političke talk show emisije Verice Bradić “Hit Tvit”, koja je bez konkurencije najgledanija emisijatog tipa, značajno pojačanje predstavlja i Dušica Spasić sa svojom dnevnomkolažnom emisijom “24 časa”, koja se od početka emitovanja visoko pozicioniralana top listama.

Kada je reč o zabavnim formatima, naše talk show emisije ostvarile su zapažene rezultate. Autorska emisija Sanje Marinković “Magazin In” je i u 19. sezoni svake subote okupljala mnogobrojnu publiku. Sada već tradicionalno, milionski auditorijum tradicionalno je svakog utorka bio uz late night emisiju Ognjena Amidžića, “Ami G Show”, koja je bila apsolutni lider u trenutku emitovanja. Nedelja popodne je rezervisana za vesti i priče o poznatima, a “Premijera - Vikend Specijal” je u godini za nama zabeležila rekordnu gledanost.

Ubedljivonajgledanija zabavna emisija svih emitera je “Papapazzo lov“ koji je svake srede u samom vrhu gledanosti uz milionski auditoijum. U liderskulistu naših projekata upisali su se i formati “Brak na neviđeno”, “Trenutak iz sna”, „DNK“, ali i najhumaniji TV serijal “Kuća od srca”.

Jedan od svakako najpopularnijih Pinkovih projekata je i hiper-rijaliti “Zadruga”,koja već treću sezonu beleži rekordne rezultate gledanosti. Tokom finalne noći“Zadruge 2” 6. jula, uz naš program bilo nešto više od 42% auditorijuma, štogovori da je svaki drugi gledalac bio uz Pink. Tokom trajanja spektakularnogfinala, auditorijum ostalih televizija bio je tri puta manji u odnosu napubliku koja je bila uz TV Pink.

Novi rekordi oboreni su samo dva meseca kasnije, 6. septembra, kada je počela “Zadruga 3”. Ceremonija otvaranja treće sezona najgledanijeg rijaltija na ovim prostorima bila jeubedljivo najgledanija emisija u toj nedelji sa neverovatnih 49 odsto auditorijuma,dok je u određenim trenucima udeo u gledanosti prelazio i 50 odsto, što je 20 odsto više u odnosu na procenat svih ostalih emitera zajedno. Pored ovih podataka, gotovosvake nedelje, verna Pinkova publika pratila je i specijalne emisije: “Zadruga-Izbor potrčka”, “Pretres nedelje”, “Pitanja gledalaca”, “Pitanja novinara”, “Izbacivanje”,ali i njihovo nademetanje u formatu „Zadrugovizija“.

TV Pink je i novu 2020. godinu započela kao najgledanija komercijalna televizija, a zvanični rezultati samo su dokaz da je ružičasta televizija neprikosnoveni lider u regionu. Zbog verne publike, TV Pink će i u narednom period nastaviti da predstavlja brojna iznenađenja, kako bi bila u koraku sa novim trendovima I potrebama pgledalaca.