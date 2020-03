TRAGEDIJA KOJA JE RAZORILA PORODICU I FIZIČKA TORTURA U BRAKU: Mirjana želi da promeni život iz korena uz pomoć serijala 'Trenutak iz sna'! (VIDEO)

Ne propustite novu epizodu serijala "Trenutak iz sna".

I ovog četvrtka od 23:30 časova na programu TV Pink je nova epizoda serijala “Trenutak iz sna”. Tim vrhunskig stručnjaka će, zajedno sa voditeljkom Tijanom Čurović, dati sve od sebe da novoj učesnici vrate veru u bolju budućnost ineophodno samopouzdanje.

U ovonedeljnoj emisiji upoznaćete Mirjanu Naumov, koja je imala veoma težak život. U novoj epizodi, čućete njenu potresnu priču o tragediji, koja je razorila celu porodicu.

Ja sam joj bila idol, bile smo mnogo vezane. To je bio 24. decembar 2009. godine. U jednom momentu, meni je zazvonio telefon, samo mi je u jednom momentu rekao da je Tina umrla – započela je svoju potresnu ispovest Mirjana.

Međutim, tu nije bio kraj Mirjaninim patnjama. Nakon stravičnog gubitka, Mirjanu nastavlja da prati zal sudbina – doživljava teško fizičko nasilje od supruga. Muževljeva tortura, maltretiranje i teško zlostavljanje dovelo je do toga da se Mirjana bori za goli život.

Prvi put me je uhvatio za vrat i krenuo je da me davi. Ali treći put kada me je uhvatio za vrat, tada je digao ruku na moju bebu – rekla je Mirjana kroz suze.

Teške životne situacije dovele su do toga da Mirjana u drugi plan stavi svoje zdravlje, što je narušilo njen fizički izgled, a samim tim dovelo do gubitka samopouzdanja. S obzirom na to da je napustila supruga, kao samohrana majka se potpuno posvetila svojoj ćerki, u potpunosti zapostavljajući sebe i svoj izgled.

Ipak, ekipa serijala “Trenutak iz sna” odlučila je da Mirjani vrati samopouzdanje i veru u bolji život.

Tim vrhunskih stručnjaka – od estetskih hirurga, preko stomatologam do dermatologa – imaće dve nedelje da potpuno promene Mirjanin fizički izgled.

Za to vreme, ona će biti odvojena od svoje porodice, a jedina veza sa najmilijima biće Tijana. Ipak, pre početka njene transformacije, lekarski tim moraće da obavi detaljne analize, kako zahvatima ne bi ugrozili njeno zdravlje i život.

Da li će Mirjana uspeti da ostvari svoje želje, saznaćete u 20. epizodi treće sezone serijala “Trenutak iz sna” u četvrtak 5. marta od 23:30 časova na TV Pink.

Autor: M.Đ.