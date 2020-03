NE PROPUSTITE! UPRAVO NA TV PINK I PINK.RS - HIT TVIT bira najvažniju objavu nedelje!

Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

Verica Bradić

U studiju TV Pink večerašnji gosti su: Milorad Dodik, član Predsedništva BiH, Andrija Mandić iz Demokratskog fronta i Aleksandar Apostolovski, novinar Politike.



Gosti su na početku emisije čestitaoli 8. Mart svim ženama i gledateljkama TV Pink.

- Infrastrukutrni projekti se odvijaju svojom dinamikom, a mi u RS provodimo proces projektovanja i pripremanja lokacije za izgradnju autoputa – kazao je Dodik na počektuemisije.

Jučerašnji incident u Budvi sa navijačima bio je vest broj jedan u medijima, Mandić je ovo prokomentarisao rečima da se prema navjačima srpskih klubova gleda malodrugačije.

- Niko nije došao iz Beograda da navija za Partizan, već su to njihovi građani. Već nekovreme oseća se diskriminacija ljudi koj navijaju za Partizan ili Crvenu Zvezdu uCrnoj Gori – kazao je.

Neki begradskih mediji su preneli informaciju prenosili su informaicju da su srpskinavijači bacilli suzavac, na šta Apostolovski kaže da je tu reč o novinarskomneznanju.

- U Crnoj Gori imate veliku većinu navijača Partizana i Crne Gore. Mislim da je tu reč onovinarksom nezanju i neproveravanju informacija, a ne o lošoj nameri – objasnio je Apostolovski jučerašnju situaciju u Crnoj Gori.

PREDLOG BROJ 1 - KORONA

U Srbiji je u petak ujutru potvrđen prvi slučaj korona virusa. Muškarac iz Subotice, star 43 godine, prvi je registrovan slučaj u Srbiji i kako prenose mediji on se dobro oseća.

Testirani su članovi njegove porodice, a testovi su negativni, dodaje se. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se zaraženi muškarac nalazi u izolaciji u bolnici u Subotici. Inčače, muškarac je putovao često u Mađarsku kod sestre koja je imala simptome respiratorne infekcije, dodao je ministar.

Zbog Korone, cela Evropa, ali i svet, nalaze se u pripravnosti, negde se otkazuju i događaji gde su predviđena velika okupljanja.

Apostolovski kaže da na koronavirus geda fenomenološki, a kako naglašava, činjenica je da svet ne ulaže u borbu protiv bolesti.

- Čoveanstvo je došlo da sićušni mikroorganizimi unesu haos. Kako se boriti protiv toga. Čini mi se da svet ne ulaže u borbu protiv bolesti. Pogledajte Italiju, život se pretvara u košmar. Ljudi mora da budu udaljeni metar jedan od drugog - objašnajva Apostolovski.

Dodik smatra da je pravovremena reakcija važna, ali smatra da je ovaj virus povezao ceo svet.

- Kako se Vučić obratio naciji, tako i mi želimo da kod nas ljudi budu u pripravnosti. Kod nas ima tri slučaja, oni su pod kontrolom. Ovo je fenomenološka pojava. Spekulacije su i kako je ovaj virus nastao, ali suština je da se virus proširio na ceo svet - kaže Dodik.

Mandić smatra da je važno izboriti se sa virusom, jer utiče na druge stvari.

- Ne smemo da reagujemo panično, to utiče na turizam, ekonmiju. To je nešto sa čim ćemo da se izborimo - kazao je Mandić.

Apostolovski smatra da koronavirus može da utiče izbore koji u aprilu treba da se održe u Srbiji.

- Ne verujem da će se izori odložiti, meni to deluje jednostavno nerealno. Bolje je da u uslovima kada se i svet suočava sa tim virusom, uključe se u politčku utakmicu, a ne da smeste Vučića u karantin - smatra on.

PREDLOG BROJ 2 – Vučić u SAD

Pedsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u radnoj poseti SAD dva dana. Prvog je učestvovovao na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) i tom prilikom obratio se brojnim učesnicima skupa. Tokom boravka u Vašingtonu predsendik Vučiće sa sastao i sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, a imao je i niz bilateralnih susreta sa drugim visokim zvaničnicima američke administracije.

Apostolovski je ovaj boravak u SAD ocenio kao važan i značajan za Srbiju.

- SAD itekako odlučuje o nama, dobro je da ih imamo za saveznika ili da bar saslušaju naše argumente je više nego dovoljno. Dobro je imati ih na našoj strani. Tokom Vučićevog mandata dobro su poboljšali odnosi Srbije i Izraela. Ko nema za svezniek SAD i Izrael, on je u popriličnom problemu - smatra novinar Politike.

Dodik je ovaj događaj ocenio kao važan, ali i pohvalio Vučića što je pomenuo Jasenovac koji je dugo, kaže on, bio skrajnut.

- To je mesto gde se kreira spoljna poltika. Samo učešće i imena koja su tamo bila dovoljno govore, a to su potvrdili i mnogi spoljnopolitički analitičari. Drago mi je što je predsednik Vučić pomenuo Jasenovac, jer dugo se to nije pominjalo u svetu. Veliki broj ljudi je tamo stradalo i to ne sme da se zaboravi. Jevreji dugo u SAD predstavljaju važan segment, oni inače podržavaju demokrate u SAD. Mislim i da je tamo pojačan intres za Srbiju i kod njih i Amerikanaca jer ovde upravljaju ljudi koji imaju legitimet zahvaljujući izborima - naglasio je Dodik.

- Pripadati jednom narodu, znači deliti dobro i loše. Sastanak je bio od izuzetnog značaja. Vučiće se pozabavio tamo svim problemima sa kojima se njegov narod suočava - dodao je Mandić.