POSLE 20 GODINA BRAKA SAZNALA ZA PREVARU? Cana pomoću emisije 'DNK' želi da sazna da li je njen suprug otac punoletne devojke! (VIDEO)

Još jedna neobična životna priča odvešće večeras od 23:30 časova ekipu emisije “DNK” na Karaburmu. Voditeljka Natalija Simović daće sve od sebe da novoj porodici uz pomoć najpreciznije DNK analize donese mir i istinu.

Pomoć je ove nedelje zatražila Cana, koja želi da sazna da li je njen suprug Andrej, zvani Goran, biološki otac osamnaestgodišnje Dragane, koja je ćerka njegove ljubavi iz mladosti.

Zanimljivo je da su se Goran i Dragana prvi put u životu videli pet minuta pre dolaska ekipe emisije “DNK”.

Jel sam ja dobro shvatila da ste se vas dvoje, kao potencijali otac i ćerka, sad videli pre nego što ću ja ući, prvi put? – pitala je Natalija.

Tačno, prvi put – bio je iskren Goran.

Priču je otvorila Dragana, koja je pre tri godine prvi put kontaktirala Gorana na Fejsbuku, gde ga je pronašla pomoću njegove sadašnje supruge Cane.

Moja majka je govorila da je moj otac umro i onda sam ja posle našla neku njegovu familiju – rekla je Dragana, a Cana je dodala:

Moju bratanicu si našla.

Da, i ona mi je dala broj – rekla je Dragana.

Sa druge strane, Goran tvrdi da je Draganina majka još dok je bila trudna govorila da to nije njegovo dete, te da su se zbog toga rastali i da mu posle Draganinog rođenja nikad nije bilo dozvoljeno da je vidi.

Prolazile su godine, a iz razgovora se čini da je sve to najviše smetalo Cani, koja je brojeći godine i datume, došla do zaključka da je prevarena, s obzirom na to da je sa Goranom u braku dve decenije, a da Dragana ima manje od toga.

Ja sam 20 godina s njim u braku, a ona tvrdi da ima 18 – rekla je Cana.

To znači da ste Vi varali Canu sa Draganinom majkom – zaključila je Natalija.

Cana je priznala da joj je zbog ove sumnje brak poljuljan, zbog čega je i odlučila da istinu sazna pomoću DNK analize.

Šta će rezultati doneti porodici i šta će se dogoditi ako se ispostavi da je Goran Draganin otac, saznaćete u novoj epizodi emisije "DNK"

