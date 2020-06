NEPRIKOSNOVENI LIDERI U REGIONU: Dok je TV Pink najgledanija u Srbiji, TV Pink M obara rekorde gledanosti u Crnoj Gori!

TV Pink M je najgledanija u Crnoj Gori.

Pored toga što je televizija Pink najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, odlične rezultate je u proteklom periodu ostvarila i televizija Pink M na teritoriji Crne Gore, što je samo dokaz da su televizije u okviru kompanije Željka Mitrovića “Pink International Company” neprikosnoveni lideri u regionu.

Televizija Pink M je tokom maja meseca bila je najgledanija u posebnim grupama gledalaca u Crnoj Gori među posebnim grupama gledalaca – među publikom starosti od 15 do 45 godina imala je 14 odsto udela u gledanosti, a isti rezultat ostvarila je i među publikom starosti od 18 do 49 godina. Čak 16 odsto udela, televizija Pink M imala je u kategoriji ženske publike starosti od 18 do 49 godina.

I jun je televizija Pink M započela fenomenalnim rezultatima – u periodu od 1. juna do 7. juna, televizija Pink M bila je najgledanija u Crnoj Gori u istim grupama – 15 odsto udela u gledanosti u grupi publike od 15 do 45 godina, a isti procenat ostvarila je među gledaocima starosti od 18 do 49 godina. Sa neverovatnih 17 odsto udela u gledanosti u kategoriji ženske publike starosti od 18 do 49 godina, Pink M je daleko iza sebe ostavila sve druge crnogorske emitere.

Ove rezultate televizija Pink M ostvarila je zahvaljujući dobrom i kvalitetnom programu. Na televiziji Pink M emituju se gotovo svi Pinkovi formati – zabavne emisije “Paparazzo lov” i “DNK”, jedinstveni šou program za upoznavanje “Brak na neviđeno”, autorska emisija Ognjena Amidžića “Ami G Show” i talk show Sanje Marinković “Magazin In”.

Visoku gledanost u Crnoj Gori imaju i Pinkove emisije o poznatima – kratki formati “Premijera” i “Ekskluzivno”, kao i najgledanija emisija o poznatima “Premijera – Vikend special” koju uređuje i vodi Ognjen Nestorović. Televizija Pink M ima i autorski format o poznatima: “Scena” i “Scena – Pregled sedmice”, koji se emituje nedeljom.

Pored bogatog filmskog programa, na Pink M emituje se i Pinkov domaći igrani serijski program – istorijski spektakl i najzahtevniji projekat televizije Pink, kao i serija u koprodukciji ružičaste televizije “Preživeti Beograd”. Nezaobilazne su i visokobudžetne turske serije – na programu Pink M nalaze se i “Zakletva” i “Nemoguća ljubav”.

Crnogorska publika sa velikom pažnjom prati i dešavanja u trećoj sezoni najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima “Zadruga”. Pored direktnih uklučenja u hiper rijaliti “Zadruga 3”, na Pink M emituju se i emisije “Zadruga – Izbor potrčka”, “Pretres nedelje sa Milanom”, “Zadruga – Žurka”, “Zadruga – Gledanje snimaka”, “Zadruga – Nominacije” i “Zadruga – Igra istine”.

Hvala na poverenju koje nam poklanjate i ostanite uz televiziju Pink M!