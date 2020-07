PINKOV LETNJI BIOSKOP POČINJE: Film “Mi smo Milerovi” - večeras u 01:00 na TV Pink!

Upoznajte najneobičniju porodicu!

Prva asocijacija na TV Pink, koja datira od njenog samog početka, jeste raznolik i pažljivo biran filmski program. Rado se svi sećaju filmskih maratona koji su obeležili ovu televiziju i koji su čvrsto držali vernu publiku uz male ekrane. Ekrani su menjali svoj oblik i vremenom su rasli, a u skladu sa vremenom i sveopštim napretkom i ružičasta televizija je rasla i razvijala se, da bi postala jedan od lidera u regionu kako po gledanosti, tako i po raznovrsnom sadržaju. Sada TV Pink predstavlja svojoj vernoj publici pinkov letnji bioskop koji obećava dobru zabavu i osveženje u toplim letnjim večerima.

Prvi u nizu, film “Mi smo Milerovi” (WE’RE THE MILLERS) iz 2013. godine prikazaće se u ponedeljak 13.jula u jedan sat nakon ponoći na kanalu TVPink. U ovoj uzbudljivoj komediji, koja će vas nasmejati do suza, Džejson Sudeikis igra dilera trave u godinama. Kada mu sreća okrene leđa i desimu se peh u kom ostaje bez novca i robe, on će se naći u velikoj nevolji sa svojim dobavljačem trave. Da bi se iskupio, sitni diler mora da postane krupna zverka tako što će doneti svom dobavljaču trave poslednju pošiljku iz Meksika.Regrutujući komšije – ciničnu striptizetu, koju igra maestralna DženiferAniston, promućurnu tinejdžerku i svoju mušteriju, smišlja genijalan plan. Lažna žena, dvoje lažne dece, ogromana kamper prikolica. Apsolutno sve što čini idealnu američku porodicu. Oni postaju Milerovi i za Dan nezavisnosti kreću na burno putovanje južno od granice. Film u režiji Rosona Maršala Turbera, od scenarista Boba Fišera i Stiva Fejbera, sa u glavnim ulogama maloprepomenutim Džejsonom Sudeikisom i Dženifer Aniston, kao i Emom Roberts i Vilom Polterom -obećava da ova najneobičnija porodica nije ostavila ravnodušnim nikoga sa kim su se na svom putovanju sreli – a sigurno je da neće ni vas!

Ovo nije prvi put da Dženifer Aniston i Džejson Sudeikis sarađuju zajedno: “Kada smo završili snimanje filma “Kako se rešiti šefa” , oboje smo želeli da nađemo nešto dobro i privlačno, što bi opet zajedno radili. I to da bude ceo film, a ne samo nekoliko zajedničkih kadrova. Džejson je toliko zabavan čovek i dobar prijatelj, a i scenario je bio izrazito duhovit, tako da nije bilo teško pristati” - rekla je svojevremeno Dženifer Aniston. Reditelj Turber je uživao u toku snimanja flma: “Uvek je teško sa komedijama, u smislu kako će publika reagovati. Ovo je “Građanin Kejn” sa lažnom porodicom i švercom! “ – zaključio je tada reditelj.

TV Pink, koja već decenijama važi za najgledaniju komercijalnu televiziju, izborje publike zahvaljujući svom probranom sadržaju. Osluškivanje svoje vernepublike njen je imperativ i samim tim u domove donosi najbolji filmski program u predstojećim letnjim večerima.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.P.