HEROJ KAKVOG NISMO VIĐALI SADA JE SA NAMA: Film “ Posmatraj i prijavi ” - večeras u 01:00 na TV Pink!

Leto na Pinku donosi najčudnije heroje.

Najgledanija domaća komercijalna televizija, TV Pink, vraćase svojim korenima! Filmski program je bio sinonim za njen blistavi početak, a ovog leta najbolji filmski naslovi u okviru letnjeg bioskopa vas očekuju svake večeri na ružičastoj televiziji. Naš cilj je da ostanemo odgovorni, ali da ne propustimo dobru zabavu!

Peti u nizu, film “Posmatraj i prijavi” (OBSERVE AND REPORT) iz 2009. godine prikazaće se u petak 17.jula u jedan sat nakon ponoći na kanalu TV Pink. U Forest Ridž tržnom centru, šef obezbeđenja Roni Barnhart održava red i pravdu, boreći se sa skejterima, sitnim lopovima i ponekim nevaspitanim kupcem, dok mašta o danu kada će svoju baterijsku lampu zameniti za pištolj i policijsku značku. Došao je i taj dan, kada su kupci u Forest Ridž tržnom centru dobili mnogo više od onog što su želeli. Pred njima je buckasti egzibicionista u iscepanom bademantilu, a Roni Barnhart odlučuje da uradi više od običnog posmatranja i obaveštavanja. On rezonuje je da je ogavni perverznjak nešto najbolje što mu se do sad desilo! Set Rogen tumači lik Barnharta, čije ga zablude o veličini teraju da pokaže svoje potcenjene policijske talente - hvatanje egzibicioniste može da postane njegova ulaznica za pravi posao u policiji, i osvajanje devojke svojih snova Brendi - zgodne prodavačice kozmetike, koju tumači Ana Faris. Ipak, njegova dela pokrenuće zakulisni rat sa detektivom lokalne policijske stanice. Sada ovaj nesvakidašnji šef obezbeđenja ne samo da mora da uhvati egzibicionistu, nego to mora i da uradi pre nego što to uradi pravi policajac. I povrh svega da dokaže lepoj prodavačici kako je baš on čovek njenih snova. Scenario i režiju ove urnebesne komedije potpisuje Džodi Hil.

Interesantan je podatak da je glumica Ana Faris želela da se pojavi u filmu jer joj je to dalo mogućnost da igra potpuno drugačiju devojku, za razliku od njenih uobičajenih uloga, u kojima je morala da osvoji publiku i da bude šarmantna. Kao i taj da je glumac Set Rogen pre deset godina proglašen za najvrednijeg holivudskog glumca, jer je u periodu između januara 2005 i decembra 2009 igrao u 10 filmova koji su u Americi premašili zaradu od 20 miliona dolara, što je objavio američki časopis Forbs. Film “Posmatraj i prijavi” sa budžetom od 18 miliona dolara, zaradio je 26 miliona dolara.

I ovog puta ružičasta televizija misli na svoje verne gledaoce i želi da boravak u njihovim domovima oplemeni značajnim filmskim ostvarenjima koji garantuju odličnu zabavu.

Autor: S.P.