ČISTA, GOLA BORBA ZA PREŽIVLJAVANJE: Film “Gravitacija” - večeras u 01:00 na TV Pink!

Svake večeri vas na TV Pink očekuje letnji bioskop i najbolji filmski naslovi! Večeras, sat vremena nakon ponoći, pogledajte naučno – fantastični triler "Gravitacija" ("Gravity") sa Sandrom Bulok, Džrdžom Klunijem i Edom Harisom. Oskarovci Sandra Bulok i Džorž Kluni igraju u ovom napetom trileru koji je napisao, režirao i producirao Alfonso Kuaron, a čija se radnja odvija u bekrajnom i okrutnom carstvu dalekog svemira. Dr Raan Stoun je izuzetna medicinska inženjerka na prvoj svemirskoj misiji, a astronaut veteran Met Kovalski komanduje poslednjim letom pre odlaska u penziju. Za vreme, nazgled, rutinske šetnje svemirom događa se katastrofa. Letelica je uništena, a njih dvoje ostaju potpuno sami – usmereni samo jedno na drugo i tumaranje u beksrajnom crnilu. Zaglušujuća tišina govori im da su izgubili svaku vezu sa Zemljom, kao i šansu za spasavanje. Dok strah prerasta u paniku, svakim udahom troše ono malo preosalog kiseonika, a jedini put do kuće možda ih čeka još dalje u zastrašujućem svemirskom prostranstvu.