KADA JE SVE ONO ŠTO VOLIMO UPOTREBLJENO PROTIV NAS: Film “Zabranjen pristup ” - večeras u 01:00 na TV Pink!

Uzbudljivi triler samo uz Pink leto.

Pinkov letnji bioskop ove nedelje je počeo i sa sobom doneo pravo letnje osveženje, koje smo svi željno iščekivali. Geslo ružičaste televizije je da ostanemo odgovorni, ali i da naša potreba za dobrom zabavom bude ispunjena. TV Pink od svog samog početka imala je sluha za selekciju najboljih filmova, a tradicija se u novim letnjim filmskim susretima, po svemu sudeći nastavlja.

Sedmi u nizu, film “Zabranjen pristup ” (FIREWALL) iz 2006. godine prikazaće se u nedelju 19.jula u jedan sat nakon ponoći na kanalu TV Pink.Specijalista za bezbednost računara Džek Stenfild radi za banku koja je smeštena u Sijetlu. Džek je izgradio karijeru i reputaciju tako što je dizajnirao najefikasniji kompjuterski sistem za odbranu od krađa, koji štiti banke od konstantne pretnje najkaljenijih hakera. Njegov posao omogućava mu udoban život, kao i njegovoj supruzi arhitekti i njihovoj deci. Ipak, u Džekovom sistemu postoji ranjivo mesto na koje nije računao, a to je - on sam. To je slaba tačka koju će iskoristiti jedan prevejan i pametan lopov. Kontrola nad čitavim Džekovim životom sada se dovodi u pitanje. Glavne uloge tumače slavni Harison Ford, Virdžinija Medsen i Pol Betani. “Zabranjen pristup ” rađen je po scenariju Džoa Forta, a za režiju ovog uzbudljivog trilera bio je zadužen Ričard Lonkrejn.

Harison Ford jedan je od najpopularnijih glumaca našeg vremena. Glavnim ulogama u blokbasterima kao što su trilogije “Ratovi zvezda“ i “Indijana Džouns“, “Begunac“, “Predsednički avion“ i “Patriotske igre“ postao je otelovljenje američkog heroja za ljubitelje filma širom sveta. Bio je nominovan za Oskara i Zlatni globus za svoju ulogu u napetom trileru “Svedok“ , a za Zlatni globus za glavne uloge u filmovima “Sabrina“ , “Begunac“ i “Obala komaraca“. Godine 2000. primio je nagradu za životno delo Američkog instituta za film, a 2002, na dodeli Zlatnog globusa, dobio je nagradu “Sesil B. Demil“ za životno delo. Na tom događaju Ford se upoznao sa tada 38-godišnjom glumicom Kalistom Flokhart (glavnom glumicom popularne serije “Ali Mekbil”) i za njega je istog trenutka sve ostalo postalo nevažno. Njihov odnos, zbog razlike u godinama, uzburkao je svetsku javnost, a on je pristajao na razgovor sa medijima samo ako su se pitanja ticala njegovih profesionalnih ili filantropskih aktivnosti, kojih je od 2000. bilo sve više. Ford je učestvovao u akcijama za očuvanje prirode i zaštitu okoline, pa je 2006. dobio i uglednu nagradu "Jules Verne Spirit of Nature". Humanu populaciju, još više je privukao kada je zabranio lovcima da zalaze na njegovo imanje i tamo love jelene, a 2006. je na Dan zahvalnosti u Los Anđelesu organizovao i platio večeru za četiri hiljade beskućnika.

Pink leto ove večeri donosi uzbudljivi triler, a filmski maraton donosi novu dozu filmskih ostvarenja koju najgledanija domaća komercijalna televizija sa ponosom predstavlja svojoj publici, svako veče sat vremena nakon ponoći.

Autor: S.P.