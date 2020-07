OKRUTNA BORBA ŠEFA MAFIJE I POLICIJE DO POSLEDNJEG DAHA Film “GANGSTERSKI ODRED” večeras u 01:00 na TV Pink! (VIDEO)

View this post on Instagram

Svake večeri vas na TV Pink očekuje letnji bioskop i najbolji filmski naslovi! Večeras, sat vremena nakon ponoći, pogledajte krimi akcioni film “Gangsterski odred” (“Gangster Squad”), sa Šonom Penom, Rajanom Goslingom, Emom Stoun i Džošom Brolinom u glavnim ulogama. Izvrsna glumačka ekipa vas kroz film “Gangsterski odred” vodi u Los Anđeles 40ih i 50ih godina. Vodi se brutalna borba između gangstera i policijeŠon Pen igra jednog od najozloglašenijih kriminalaca svih vremena, a policajci nikad nisu bili opasniji. Rajan Gosling, Đovani Ribisi, Džoš Brolin, Majkl Pena i Robert Patrik igraju policajce koji rizikuju svoje živote u okrutnoj borbi do poslednjeg daha! Bez imena… Bez znački… Bez milosti! Ostanite odgovorni i provedite #letonapinku uz naš filmski maraton! “Gangsterski odred” večeras u 01:00 na TV Pink! #letonapinku #pinkleto #pinkcelunocidan #pinkovletnjibioskop #pinkovfilmskimaraton #televizijapink #rtvpink #tvpink #movies #movienight #gangstersquad #gangsterskiodred #action #crimemovie