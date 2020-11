Kako teku izbori u SAD, ali i prve izborne rezultate pratite uživo na kanalu Pink 3 Info i na portalu Pink.rs.

01:36 - Tesno na Flordi, dok u Majamiju vodi Tramp, u Ohaju

U ovom trenutku Tramp je u ubedljivoj prednosti u Južnoj Karolini. U ovom trenutku Tramp u Virdžiniji ima nešto više od 53 odsto glasova.

01.15 - Prvi nezvanični rezultati: Izjadnečena trka Trampa i Bajdena

Prema prvim nezvaničnim rezultatima, aktuelni predsednik Donald Tramp vodi na predsedničkim izborima u Nju Hempširu (četiri elekotrska glasa), Kentakiju (osam), Indijani (11) i Floridi (29). Njegov demokratski protivkandidat Džozef Bajden vodi u Virdžinini (13) i Vermontu (tri).

00.59- Birališta su zatvorena u Džordžiji, Kentakiju, Virdžiniji, Vermontu, Južnoj Karolini i Indijani

00:14 - Izašli prvi rezultati Kako prenosi CNN, u prvim okruzima u Indijani i Kentakiju koji su prijavili rezultate, ubedljivo vodi Tramp.

U ovim mestima, inače, Tramp je još ubedljivije pobedio 2016. pa je ovakav rezultat i bio očekivan.

Izbori, čiji ishod s nestrpljenjem iščekuje cela planeta, već su ušli u istoriju, jer je rekordnih više od 95 miliona Amerikanaca iskoristilo pravo da glasa ranije, lično ili poštom, što je oko 40 odsto upisanih u birački spisak.

Jelena Milić, direktorka CEAS-a rekla je da se najavljuje dugo čekanje izbornih rezultata i dodaje da je to zato što amerikanci imaju pravo da glasaju na daljinu, u odsustvu.

"Zbog pandemije demokrate su pozivale svoje birače da glasaju unapred, pa će sigurno trajati duže da se svi ti glasovi svedu. Brojanje se dešava tako što se prvo prebroje oni iz biračke kutije, a kasnije oni što su dostavljeni ranije", rekla je Milić.

Kako kaže, ove izbore prati mnogo neuobičajnosti, kako pandemija, tako i smrt jedne od vrhovnih sudkinja, kao i kako dodaje, brza zamena sa sudkinjom koja ima čudnu istoriju.

"Trećeg uveče mediji mogu proglasiti rezultate izbora, po procedurama to ćemo videti tek iduće nedelje. Mogu se pojaviti mnoge neobičnosti, mnogo nepredvidljivih stvari može uticati", rekla je Milić.

Analitičar Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da kada su očevi nacije stvarali SAD, imali su na umu činjenicu koliko je različita Amerika, kako po teritorijama, veličini, tradiciji, etničkim grupama, i ističe da su zbog toga i usvojili dva doma Kongresa.

"Mišljenja sam da je princip po kom države mogu da šalje svoje elektore na Koledž bolji. Oni su mudro osmislili situaciju po kojoj svaka država ima najmanje tri elektora", rekao je Rajić.

Novinar Jakša Šćekić rekao je da je zanimljiv taj sistem koji je napravljen pre 200, 300 godina, i teško izdržavaju test vremena.

"Amerika je neverovatno podeljena u ovom trenutku, prema nekim studijama 60 posto jednog tabora posmatra da je drugi tabor neprijateljski. Mnogi smatraju da je oružani sukob posle izbora opravdan. Onaj koji pobedi imaće veliki problem da pomiri tako razdvojenu Ameriku", rekao je Šćekić.

Istoričar Saša Adamović rekao je da je pobeda Trama u mnogome značila promenu svetskog poretka i dodaje da se to pokazalo kao nešto što može biti opasno i turbulentno.

"Mnogi su govorili da je njegova pobeda pobeda liberalnog svetskog poretka. On još uvek nije uspostavljen, trenutno smo u tranzcionom periodu", rekao je Adamović.

Kako kaže, Tramp je u izbornu godinu ušao sa ozbiljnim rezultatima pre svega na ekonomskom planu. Dodaje da je morao da odgovara i na pitanje da li će priznati rezultate izbora, i to od onih koji nikada nisu priznali rezultate od 2016. godine.

Novinar Zoran Ostojić rekao je da je Tramp neobičan predsednik i dodaje da je činjenica da su ovi izbori mnogo važni. On smatra da oni nisu neizvesni, već da su izuzetno važni.

"Za Srbiju je prioritet Evropska unija, a za taj cilj nama je bitan dobar odnos između Vašingtona i EU. Ako Tramp preti carinama mercedesu i pedžou, a mi želimo u to društvo, onda ćemo morati da usaglašavamo našu spoljnu politiku kako prema Trampu, tako i prema Putinu", rekao je Ostojić.

Kako kaže, nada se da će kada se završe izbori onaj koji izgubi priznati rezultate i poraz u miru.

Milić je rekla da je suština u tome da se Tramp priprema i zatražio je od Vrhovnog suda da brojanje prestane trećeg uveče, i ukoliko se to desi, dodaje, to neće biti dobro za demokrate.

"Dobro je što su u Srbiji veoma zainteresovani za izbore u SAD. Mi sada prisustvujemo desetinama izbora, od čega su ključna tri. Senat je taj koji suštinski odlučuje o spoljnoj i bezbednosnoj politici, trebnutno vode republikanci sa 53, 47, ako osvoje demokrate onda bi mogli da govorimo o nekoj drugačijoj politici", rekla je Milić.

Rajić je rekao da je Pensilvanija donela odluku da se tamo listići prebrojavalo i do pet dana nakon kraja glasanja.

"Svaka država članica SAD ima svoj ustav", rekao je Rajić i dodao da na primer Kalifornija može i da nakon 14 dana da prebrojava glasove.

Kako kaže, imamo duel političkog veterana na strani demokrata i biznismena na drugoj strani.

"U ovih nekoliko meseci vidimo da sve ipak protiče mirno i nije se ništa strašno dogodilo, pa se nadam da će tako ostati i nakon ove izborne noći", rekao je Rajić.

Kako kaže, Florida je ključna, kao i Pensilvanija.

"Ako se bude lomilo na Pensilvaniji, moguće je da ćemo na predsednika Amerike čekati više dana.

Šćekić kaže da nije bilo korone Tramp bi prošao glatko. Dodaje da je 11 miliona izgubilo posao, 300 hiljada je umrlo. Kako kaže, da se dogodila vakcina isto bi za njega bilo odlično.

"Afere koje je izvukao Bajdenu nisu donele rezultat. Treba da podelimo šta je Tramp uradil u Americi za Amerikance i šta je uradio za međunarodne odnose", rekao je Šćekić.

Kaže da je ugled u Evropi dosta pad ugled Trampa.

Dušan Kozarev, diplomata u ministarstvu spoljnih poslova u SAD, rekao je da je uglavnom pozitivna atmostfera u očekuivanju rezultata, i dodaje da se ne oseća bezbedonosna tenzija.

"Ovde je mlado veče, tek je oko 18 sati, prvi rezultati konkretni se očekuju za oko 4 sata. Prodavnice i restorani su zatvoreni i ograđeni kao neka preventiva od eventualnih nereda, ali nema nikakvih nagoveštaja za to trenutno", rekao je Kozarev.

Kako kaže, mogu se videti porodice sa decom, atmosfera je normalna i radna.

"Svi su u isčekivanju toga šta donosi noć, a ona tek treba da počne", rekao je Kozarev.

Ona kaže da je Tramp posledica okorelog establišmenta Demokratske stranke i raslojavanja američkog društva.

" Tramp je sam sebi najveći protivnik", ocenila je Milić i dodao da Amerikanci ne vole strogu disciplinu čak i u uslovimo kada je pandemija i da je on to prepoznao.

Rajić je istakao da je republikanska mašinerija htela da predstavi Bajdena kao poptpuno senilinog kandidata i na taj način su spustili očekivanja od Bajdena u debatama.

"On nije senilni starac kakvim su ga predstavili", dodao je Rajić .

Šćekić je pitao goste u studiju za koga bi glasali. Najzanimljiviji odgovor je dobio od Bajića.

"Ja bih iskoristo priliku da dopišem kandidata - Aleksandra Vučića, jer mislim da bi on bolje vodio Ameriku i od Trampa i od Bajdena", rekao je Rajić.

Šćekić je rekao da je tragedija to što Amerika ne može da iznedri mlađe kandidate.

"Odlučiće, ne Trampova spoljna politika, već ono što je uradio u Americi za Amerikance", ocenio je Šćekić i dodao da je tokom svog predsedničkog mandata uradio neke vrlo zanimljive stvara.

"Najurio je toliko saradnika...Iz dana u dan je saznavao koje su mu granice i ovlašćenja i pomerao ih. Veliki broj Amerikanaca misli da je Trampa poslao Bog", dodao je Šćekić.

Direktorka CEAS-a kaže da sada vidimo čudne spojeve u američkom društvu, ocenivši da Bajden nije nikakav srbomrzac.

"Konzervativna struja ima slične interese kao i levo orjentisani glasači demokratske stranke", kazala je Milić i dodala da je Bajden jedan od najvećih političara na evro-atlantskoj sceni.

Ostojić je smatra da će uvek biti grupa kojih će napraviti incednt, ali da će to biti "brzo slomljeno" jer je Amerika policijska država.

On veruje da će Bajden odneti pobedu.

Rajić je ukazao da se Tramp oglasio na tviteru i napisao da je uveren da dobro stoji, a potom pozvao građane da glasaju što pokazuje da je situacija neizvesna.

Prema njegovi rečima, prva biračka mesta se zatvaraju za nekih pola sata do 40 minuta i u SAD su mediji ti koji proglašavaju pobednika na osnovu očekivanih rezultata.

" Indijana i Kentaki su države u kojima će biti prvo zatvorena biračka mesta", naveo je Rajić i dodao da je ovo najveća izlaznost u SAD u istoriji.

"Ogromna je izlaznost, ovo su na neki način referndumski izbori za i protiv Trampa. Velika i izlaznost, veliko je interesovanje i možemo da kažemo da je to praznik demokratije", naveo je Rajić.

Milić kaže da je Florida zanimljiva jer je doživela demografsku promenu.

"Demografija može lako da dovede do toga da jedna zemlja flipne iz crvene u plavu", dodala je ona i dodala da ako Bajden pobedi se može i dalje očekivati neslaganje sa Evropom, ali da on malo diskretnije hendluje Kinu.

Rajić je rekao da će ako Bajden dobije Floridu, brzo biti okončani izbori, a ako tamo pobedi Tramp, onda će se čekati Pensilvanija.  Kako je dodao, republikanci ne mogu da pobede bez Ohaja.

Jakišić je istakao da je Tramp izuzetno zanimljiva pojava.

"Njemu je selidba u Belu kuću bila pad standarda", primetio je Jakšić.

Rajić je rekao da je Florida ključna i da se tamo dešavaju neverovatne stvari, Kubanci su bili motivisani da izađu da glasaju za Trampa, što je njemu dalo nadu.

"Na 73 posto prebrojanih glasova Bajden vodi, i ovo su uglavnom glasovi onih koji su rano glasali lično. Ostali su i glasovi poštom, ali i onih koji su danas izašli na izbore", rekao je Rajić.

Ističe da je tendencija da u gradovima Tramp stoji mnogo bolje, dok Bajden vodi u ruralnim, što znači da je došlo, kako kaže, do preokreta.

Šćekić je rekao da je Tramp borac i dodaje da nije čovek koji će tek tako da odustane od toga da bude predsednik SAD, i izvućiće svu moguću "artireljeriju".

"Srbija treba da ima strategiju i za Bajdenovu administraciju", rekao je Šćekić.

Kako kaže, kada dođe Bajden treba očekivati čvršću saradnju između SAD i EU.

Milić je rekla da smatra da Bajdenova pobeda donosi jednu vrstu polarizacije o kojoj i Srbiji, kako kaže, ne razmišljamo toliko.

Rajić je rekao da su očigledno birači bili izuzetno motivisani da izađu na izbore.

"Tumačim da su žene sklone da glasaju za one kandidate za koje misle da će da obezbede sigurnost. Zanimljivo je da Hilari Klinton, iako je žena, nije uspela da obezbedi tu podršku od strane žena", rekao je Rajić.

Ostojić je rekao da je dobijanjem Floride Tramp ostao u igri.

"To što se dešava u Teksasu je krajnje interesantno", kaže on. Dodaje da je to velika zemlja gde su ljudi spremni da rizikuju više nego u bilo kojoj drugoj državi.

Ostojić je rekao da je jedino u SAD jasna ta dilema, da su svesni da ljudi umiru, ali žele da rade.

Milić je rekla da su se liberalni mediji postavili kao da je za svaku smrt od korona odgovoran Tramp.

"To što Tramp radi, on to ni ne krije, a Bajden i njegovi to drugačije predstavljaju, mada se ispostavlja da imaju nekada vrlo slične metode", rekla je Matić.