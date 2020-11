MACA TRAŽIO PRAVDU ZA LJUDE BEZ METABOLIZMA, A ONDA JE USLEDIO ŠOU: Gost 'Zornjaka' otkrio dugo čuvanu tajnu svih kuvara i nasmejao Macu do suza! (FOTO+VIDEO)

Još jedna epizoda neobičnog jutarnjeg programa!

Nova epizoda nekonvencionalnog jutarnjeg programa “Zornjak” bila je na programu RED TV-a i danas od 7 do 9 časova, a Dragan Marinković Maca pokrenuo je još jednu zanimljivu diskusiju kroz temu dana „Polodovi mora ili plodovi tora“. Maca i Anđela Kostić su ugostili braću Zlatka i Željka Šulju, koji su veoma poznati u svetu fitnesa, kao i kuvare – Crnogorca u Beogradu Lazara Dašića i Dalmatinca u Beogradu Borisa Šiljića.

Gosti su se složili u konstataciji da je ključ zdravog života u umerenosti i da ne treba preterivati ni u čemu, a Macu je zanimalo šta Zlatko misli o Lazaru koji je kuvar i koji evidentno ima višak kilograma.

Da li je brat zdrav? – pitao je Maca, a onda je usledio neočekivan odgovor:

To se nikad ne zna – rekao je Zlatko

To mene kad pitaju kako sam, ja kažem: Pokazaće obdukcija – rekao je Maca i nasmejao goste.

S obzirom na to da Zlatko i Željko bave transformacijama uz pomoć ishrane i treninga, u „Zornjaku su prikazane fotke nekih njihovih klijenata koji su za kratko vreme postigli neverovatne rezultate. To je navelo Anđelu da pita Macu da li bi se on upustio u ovakvu transformaciju.

Ko, ja? Pa ja sam imao 130 kila, sad 105, pre neki dan sam se merio. Teško je, ne znam. Inače mrzim ljude sa metabolizmom, frajer pojede bicikl i ništa, a ja popijem čašu vode. Nikada nisam mnogo jeo, stop nasilju nad ljudima bez metabolizma – rekao je Maca.

U nastavku „Zornjaka“ pušteni su smešni i zanimljivi klipovi o kuvarima, a nakon snimka u kom je voditeljka maltene zapalila kuhinju, Lazar je otkrio jednu zanimljivu i svakako neobičnu činjenicu o kuvarima.

Dogodi se da neko prospe ulje i onda se klizamo kao na klizalištu – ispričao je Lazar, a Macu je zanimalo da li može da napravi špagu.

Svaki kuvar može napraviti špagu, to je testirano, koliko god kila imao, rasteže se kao praćka – rekao je Lazar i nasmejao Macu, ali i sve u studiju do suza.

Autor: M.Đ.