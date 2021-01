HIT TVIT I PET PREDLOGA! GOSTI TV PINK PORUČILI: Podrška mladim ženama koje su prijavile zlostavljanje

U studiju TV Pink - Suzana Vasiljević, Nikola Tomić i Marko Uljarević.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Nikola Tomić, novinar i Marko Uljarević, direktor "Ipsos stratedžik marketinga".

Gledaoci u toku emisije mogli su da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Predlog broj četiri je ove večeri osvojio navjiše glasova gledalaca.

GLEDAOCI GLASALI! Aleksandar iz Novog Sada glasao je za predlog broj 1. 2.Nenad iz Kraljeva glasao je za predlog broj 1. 3.Mirjana iz Užica glasala je za predlog broj 4.

Gosti poručili: Stop nasilju nad ženama! Nikola Tomić je glasao za predlog broj četiri i istakao značaj borbe protiv sekusalnog nasilja. Marko Uljarević glasao je za predlog broj četiri. Suzana Vasiljević je takođe dala podršku borbi protiv seksulanog nasilja, a glasala je za predlog broj jedan.

Predlog broj 1 - Sinofarm

Avion sa tovarom od milion doza kineske vakcine Sinofarm dočekao je juče na beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored Aleksandra Vučića, avion su dočekali i ministar Zlatibor Lončar, šef BIA Bratilsav Gašić, kao i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

Vakcine su dopremljene u 10 kontejnera, a 125.000 vakcina stane u jedan kontejner, rekao je Vučić na aerodromu.Naglasio je da je Srbija trenutno država sa najvećim brojem različitih tipova vakcine protiv korona virusa u Evropi i da će do juna ili jula imati ukupno pet ili šest različitih rešenja za borbu protiv Kovid-19.

Tomić za Hit Tvit kaže da ne sme da postoji sumnja u kvalitet vakcina.

-Svako ko želi treba da se vakciniše, to je važno za javno zdravlje i povratak u normalan život. Uvek bi se oslonio na one vakcine koje su potvrdile Evrospske agencije za lekove, jedino jer verujem u njihov sistem kontrole. Najvažnije je da ljudi masovno budu vakcnisani - kaže Tomić.

Protivljenje i kampanja koja se vodi protiv vakcinacije je loša, ocenila je Vasiljević.

-Kada nemamo vakcine, napada se Srbija zašto nema vakcine, kada nabavimo i to, za sada imamo vakcine tri proizvođača, slede ponovo neke sumnje. Kinesku vakcinu je primio veliki broj ljud. One koje sam videla da su primili kinesku vakcinu izgledaju zdravo. Jako je ružno ovo što se radi kod nas. Ne povređujete time predsendika Vučića ili premijerku Brnabić, već povređujete narod. Šta ako zbog toga neki ljudi umru? O tome niko ne razmišlja - kaže ona naglasivši da nije važno ko je nabavio vakcine, već da se ljudi vakcinišu. Naglasila je da će se na listi prioriteta naći i novinari i da će to biti izvesno.

Predlog broj 2 - Gondola

Panoramska žičara s kabinama - "gondola", koja povezuje centar Zlatibora i planinski vrh Tornik, zvanično je puštena u rad. Na otvaranju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a na događaju se okupio veliki broj građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na Zlatibor došao ne zbog razgovora političkih partija, već da podrži važan projekat i da pokaže koliko se kao predsednik Srbije raduje svakom uspehu države i građana.

Za napade na Tviteru na račun predesendika Vučića vezano za ovaj događaj, Vasiljević kaže se predsednik radovao ovom događaju.

-Predsednik Vučić se jako radovao godnoli na Zlatiboru, raduje se i gondoli i na Kalemegdanu. Niko ne može u tome da ga spreči. Niko ga neće sprečiti da i taj projekat završi. Znam čoveka. Ako se sećate kada je kretao projekat "Beograd na vodi", pre jedno osam godina, otac mog prijatelja, penzionisani arhitekta, me je sreo na ulici i posle izjava da će se "Beograd na vodi" graditi mi je rekao: "Pozdravi šefa i reci mu da odustane. To je projekat koji je nemoguć. Ja sam kao student, pre 50-ak godina, radio na tom projektu. To se desiti neće. Svi koji su probali su propali i ništa od toga nije bilo." Evo, mi danas imamo "Beograd na vodi" - kaže ona.

Komentarišući Posrednicu Evropskog parlamenta za međustranački dijalogu u Skupštini Tanju Fajon, Vasiljević kaže da je ona razgovarala i sa opozicijom i vlašću.

-Ona se sastajala sa delom bojkot opozcije ne na mestu gde treba, već po lobijima hotela. U tom smislu ona nije bila oprezna. Nije to baš bilo da se ponaša neko ko tako treba da se ponaša - kaže Vasiljević.

Uljarević kaže da se od svih zahteva ozbiljan pristup i da je to najvažnije.

-Moramo da dođemo do nekog rešenja. Važno je da se odblokira dijalog. Težište treba da bude na odgovornosti onih za koje mi glasamo - smatra Uljarević.

O glavnoj dilemi "zašto Vučić ne nosi kapu" Vasiljević kaže da je to poruka da je Srbija na dobrom putu.

-Ako pored tolikih stvari, brinu da li nosi kapu ili ne, onda mi nemamo drugih problema. U drugim zemljama brinu na primer o vakcini i koroni a ne da li predsenik nosi kapu. Kada smo krenuli na Zlatibor nije bilo snega, u putu su nam javili da je počeo da pada. Ne znam zašto nije poneo kapu - rekla je ona.

Predlog broj 3 – 110 odsto

Istraživanje javnog mnjenja koje je poručila stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa i koje je objavljeno na društvenim mrežama pokazuje podtke koje idu u korist ovoj stranci. Inače, glavni predmet kritike Slobode i pravde je agencija Ipsos, za koj ova stranka tvdi da prilagođava podatke.

Predsednik Vučić je odgovarajući na pitanja novinara vezano za ovo istraživanje rekao da se ovih dana dešavaju čudne stvari i “da su svi bli u čudnom stanju. Đilas se pojavljuje kao istraživač javnog mnjenja, a u procentima ima 110 odsto”.

Uraljević na ove kostatacije kaže da istraživanja i bojkot izbora su kontradikotrni.

-Ako deo javnosti veruje ovom istraživnju, pitanje je šta će biti. Mi imamo podatke da se ništa začajno ne menja zadnjih sedam meseci. Po ovom istraživanju navodno Vučić beži za 3 odsto suparnicima. Kako na osnovu tih silnih istraživanja koje imaju, donesu odluku da ne izađu na izbore. Sa tim rejtinzima mogli su da dobiju sve optštine u Beogradu. Dođete u situaciji da budete zatečeni - kaže on, istučući da opizcija nema uvid u realnost.

Tomić kaže da je dijalog ono što nedostaje u Srbiji, rekao je da je dobro čuti Đilasa, na šta mu je voditeljka Bradić rekla da deo opozicije odbija da gostuje u pojedinim medijima i da za to postoji spisak.

-Oni jesu pod snažnom medijskom blokadom. Drago mi je što čujem da ste ih zvali i da oni nisu hteli da dolaze ovde, ali činjenica je da oni insistiraju na prostoru - kaže Tomić.

Predlog broj 4 - Optužbe

Policija je saopštila da je nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić uhapšen zbog sumnje da je seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve u vreme počinjenih dela bile maloletne.

Sumnja se da je on u vremenskom periodu od 2012-2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. O zlostavljnaju je prva javno progovorila glumica Milena Radulović.

Vasiljević kaže da je nezgodno ovu vest komentaristai iz njenog ugla.

-Dugo sam razmišljala šta da kažem, a da izađem iz granica pristojnosti. Jako je teško sve to komentaristai. Ukoliko se ispostavi da je sve to što je rečeno tačno, to će biti strašno. Važno je da žrtve o tome govore i da će država uvek da stane na strani žrtve - rekla je.

Tomić kaže da je važno da svaka žrtva zna da može da se obrati sistemu koji brine o njma.

-Sistem brine o njima i važno je da to znaju. Žene jesu doživljavale diskriminaciju - rekao je.

Predlog broj 5 - Zapad ne shvata

Sanda Rašković Ivić je izjavila kako će Srbija u tajnosti priznati Kosovo, tj. da je u toku "neizreciva kapitulacija, koja neće biti izrečena i potpisana". Predsenik Vučić je prokomentarisao ovo da ne razume ponašanje i izjave pojednih opozcionara proteklih dana, objašnjavajući da je možda na njihova dela i reči uticao mesec.

-Ovih osam ipo godina otkako je Vučić na vlasti je da pokušava da spasi sve od pre njegove vlasti. Sanda Rašković Ivić dok je bila na nekoj funckiji ništa nije uradila. Ono što predsendik radi je da pokušava da u sukobima sa međunarnom zajendicom dobije nešto – kaže Vasiljević.