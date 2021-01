U studiju TV Pink - Suzana Vasiljević, Nikola Tomić i Marko Uljarević.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink biće Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Nikola Tomić, novinar i Marko Uljarević, direktor "Ipsos stratedžik marketinga".

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog broj 1 - Sinofarm

Avion sa tovarom od milion doza kineske vakcine Sinofarm dočekao je juče na beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pored Aleksandra Vučića, avion su dočekali i ministar Zlatibor Lončar, šef BIA Bratilsav Gašić, kao i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

Vakcine su dopremljene u 10 kontejnera, a 125.000 vakcina stane u jedan kontejner, rekao je Vučić na aerodromu.Naglasio je da je Srbija trenutno država sa najvećim brojem različitih tipova vakcine protiv korona virusa u Evropi i da će do juna ili jula imati ukupno pet ili šest različitih rešenja za borbu protiv Kovid-19.

Tomić za Hit Tvit kaže da ne sme da postoji sumnja u kvalitet vakcina.

-Svako ko želi treba da se vakciniše, to je važno za javno zdravlje i povratak u normalan život. Uvek bi se oslonio na one vakcine koje su potvrdile Evrospske agencije za lekove, jedino jer verujem u njihov sistem kontrole. Najvažnije je da ljudi masovno budu vakcnisani - kaže Tomić.

Protivljenje i kampanja koja se vodi protiv vakcinacije je loša, ocenila je Vasiljević.

-Kada nemamo vakcine, napda se Srbija zašto nema vakcine, kada nabavimo i to, za sada imamo vakcine tri proizvođača, slede ponovo neke sumnje. Kinesku vakcinu je primio veliki broj ljud. One koje sam videla da su primili kinesku vakcinu izgledaju zdravo. Jako je ružno ovo što se radi kod nas. Ne povređujete time predsendika Vučića ili premijerku Brnabić, već povređujete narod. Šta ako zbog toga neki ljudi umru? O tome niko ne razmišlja - kaže ona naglasivši da nije važno ko je nabavio vakcine, već da se ljudi vakcinišu. Naglasila je da će se na listi prioriteta naći i novinari i da će to biti izvesno.