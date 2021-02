NE PROPUSTITE NA TV VESTI! Upravo počinje film 'POSLEDNJI KRALJ ŠKOTSKE'! Glavnom glumcu je ovo ostvarenje donelo OSKARA I ZLATNI GLOBUS

Uživajte u filmovima na TV Vesti svake večeri od ponoći. Večeras pogledajte film "Poslednji kralj Škotske".

Poslednji kralj Škotske (engl. The Last King of Scotland) je britanska istorijska drama film iz 2006. godine u režiji Kevina Makdonalda. Scenario potpisuju Džeremi Brok i Piter Morgan na osnovu romana Poslednji kralj Škotske autora Džilsa Fodena izdatog 1998. godine, dok su producenti filma Čarls Stil, Lisa Brajer i Andrea Kaldervud. Muziku je komponovao Aleks Hefes.

Naslovnu ulogu tumači Forest Vitaker kao ugandski političar i vojni oficir Idi Amin, dok su u ostalim ulogama Džejms Makavoj, Keri Vošington, Džilijan Anderson, Sajmon Makberni i Dejvid Ojelouo. Svetska premijera filma je bila održana 27. septembra 2006. u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu počeo da se prikazuje 12. januara 2007. godine.

Budžet filma je iznosio 6 miliona dolara, a zarada od filma je 48,4 miliona dolara.

Film je dobio BAFTA nagradu za najbolji britanski film 2006. godine, dok je Forest Vitaker dobio Oskara, BAFTU i Zlatni globus za najboljeg glumca u glavnoj ulozi.

