RATNA DRAMA NA TV VESTI! Uživajte u još jednom filmskom spektaklu!

Uživajte u filmovima na TV Vesti svake večeri od ponoći. Večeras pogledajte film "The Monuments Men".

Ovo je američka ratna drama iz 2014. godine koju je režirao, napisao i producirao George Clooney. Uz njega, glavne uloge tumače Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray i John Goodman.

Priča se temelji na knjizi The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History koju je napisao Robert M. Edsel, a odvija se oko savezničke skupine nazvane program spomenika, visoke umetnosti i arhive čiji je cilj bio spasiti vredne umetnine i staru kulturnu baštinu pre njihovog uništenja.

