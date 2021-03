FILMSKA NOĆ: Upravo je počeo film U SRCU MORA - avanturistička drama na TV VESTI!

Uživajte u filmovima na TV Vesti svake večeri od ponoći! Večeras pogledajte film: U srcu mora.

Radnja filma smeštena je u 1820. godinu. U Srcu Mora prepičava sled događaja u kojima se našao brod Essex I njegova posada nakon što su krenuli u potragu za velikim belim kitom. Avanturistička drama U srcu mora otkriva zastrašujuće posledice tog susreta zbog kojeg su preživeli članovi naterani da izdrže do krajnjih napora ne bi li učinili nezamislivo kako bi preživeli.

Strašne oluje, izgladnelost, panika i očaj navode ljude da preispituju svoja najdublja uverenja, od vrednosti vlastitih života do toga koliko je njihovo zanimanje zapravo smrtonosno.

IZVORNO IME: In The Heart of the Sea

REDITELJ: Ron Howard

ŽANR: akcija, avantura, drama

ULOGE: Chris Hemsorth, Cilian Murphy, Benjamin Walker

TRAJANJE FILMA: 121 min

GODINA: 2015

DRŽAVA: SAD

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794, Supernova - 011, SBB - 023, EON - 023, Total TV - 037, SatTrakt - 011, Orion - 018, Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!