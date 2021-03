FILMSKI SPEKTAKL NA KANALU VESTI! Ove noći tačno u ponoć pogledajte film 'Nedostižni most'

Uživajte u filmovima na TV Vesti svake večeri od ponoći! Večeras pogledajte film: "Nedostižni most".

Nedostižni most (engl. A Bridge Too Far) je ratni film iz 1977. zasnovan na istoimenoj knjizi Kornelijusa Rajana iz 1974, koju je za potrebu filma adaptirao Vilijam Goldman. Film je režirao Ričard Atenboro.

Film prikazuje priču o operaciji Market Garden i neuspehu Saveznika da se probiju kroz nemačke redove i zauzmu nekoliko mostova, uključujući glavni cilj - most na Donjoj Rajni u okupiranoj Holandiji tokom Drugog svetskog rata.

Glumačku ekipu koja se pojavila u filmu čine: Dirk Bogard, Džejms Kan, Majkl Kejn, Šon Koneri, Edvard Foks, Eliot Guld, Džin Hekman, Entoni Hopkins, Hardi Kriger, Rajan O`Nil, Lorens Olivije, Robert Redford, Maksimilijan Šel i Liv Ulman. Muziku za film je komponovao Džon Edison, koji je bio vojnik britanskog 30. korpusa tokom operacije Market Garden.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794, Supernova - 011, SBB - 023, EON - 023, Total TV - 037, SatTrakt - 011, Orion - 018, Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!