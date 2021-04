BIOGRAFSKI TRILER NA TV VESTI! U ponoć pogledajte film o jednoj od najkontroverznijih ličnosti u 21. veku - 'SNOUDEN'

Uživajte u filmovima na TV Vesti svake večeri od ponoći! Večeras pogledajte film: "Snouden".

Snouden (engl. Snowden) je biografski triler iz 2016. godine, režisera Olivera Stouna, prema scenariju koji je on napisao zajedno sa Kiranom Ficdžeraldom. Film je baziran na knjigama The Snowden Files (2014) Luka Hardinga i Time of the Octopus (2015) Anatolija Kučerine, dok je u naslovnoj ulozi Džozef Gordon-Levit kao Edvard Snouden, podizvođač i uzbunjivač Centralne obaveštajne agencije (CIA), koji je iskopirao i razotkrio strogo poverljive informacije Nacionalne sigurnosne agencije (NSA), počevši 2013. godine.

U ostalim ulogama su Šejlin Vudli, Melisa Lio, Zakari Kvinto, Tom Vilkinson, Skot Istvud, Logan Maršal-Grin, Timoti Olifant, Ben Šnecer, Lakit Stanfild, Ris Ivans i Nikolas Kejdž.

Film je prvobitno prikazan na San Dijego Komik Konu 21. jula 2016, a zvanična premijera filma je održana na Filmskom festivalu u Torontu 9. septembra iste godine. Film je realizovan u američkim bioskopima 16. septembra, dok je u nemačkim bioskopima izašao 22. septembra 2016. godine. Film je dobio pomešane kritike od strane kritičara, koji su pohvalili Gordon-Levitovu glumu, ali su kritikovali režiju.

Film otkriva neverovatnu neispričanu ličnu priču Edvarda Snoudena, čoveka koji je razotkrio šokantne informacije o nezakonitom nadgledanju od strane Nacionalne sigurnosne agencije i postao jedan od najtraženijih ljudi na svetu. Mišljenja su podeljena, za neke je junak, za neke izdajica.

