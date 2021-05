U PONOĆ NOVI ISTORIJSKI SPEKTAKL! Pogledajte film 'SPARTAK': Višestruko nagrađivano ostvarenje Stenlija Kjubrika večeras na TV VESTI

Večeras u ponoć na TV Vesti pogledajte film: "Spartak".

Spartak (engl. Spartacus) američki je istorijski film iz 1960. godine, koji je režirao Stenli Kjubrik, a koji je baziran prema istoimenom romanu Hauarda Fasta. Film je inspirisan životnom pričom Spartaka, vođom pobune robova protiv Rimske republike, kao i događajima tokom Spartakovog ustanka. U naslovnoj ulozi je Kirk Daglas, dok su u ostalim ulogama Lorens Olivije kao rimski general i političar Marko Licinije Kras, Piter Justinov kao trgovac robovima Lentul Bacijat (za svoju ulogu je osvojio Oskara za najboljeg sporednog glumca), Džon Gavin kao Julije Cezar, Džin Simons kao Varinija, Čarls Loton kao Sempronije Grah i Toni Kertis kao Antonin.

Daglas, čija kompanija Bryna Productions je producirala film, smenio je originalnog režisera Entonija Mana nakon prve nedelje snimanja. Kjubrik, sa kojim je Daglas ranije sarađivao, preuzeo je njegovo mesto kao režiser. Ovo je bio jedini Kjubrikov film u kome on nije imao potpunu umetničku kontrolu. Scenarista Dalton Trambo se u to vreme nalazio na holivudskoj crnoj listi. Daglas je Tramba javno najavio kao scenaristu filma, a novoizabrani predsednik Džon Kenedi je prešao piketing američke legije kako bi pogledao film, što je pomoglo da se scenarista nađe van crne liste. Knjiga Spartak, Hauarda Fasta, takođe se našla na crnoj listi i on je morao samostalno da objavi originalno izdanje.

Film je osvojio četiri Oskara i postao je najuspešniji film po zaradi studija Universal Studios, dok ga nije prestigao film Aerodrom (1970). Kongresna biblioteka je 2017. godine izabrala film za Nacionalni registar filmova, kao „kulturno, istorijski i estetski značajan”.



