(UŽIVO: HIT TVIT) Vulin nakon što su prikazani užasi grupe Velje Nevolje: SVI POKLANI SU NAVIJAČI PARTIZANA! Ovoga ima još!

Na TV Pink u toku je novo izdanje autorske emisije Verice Bradić "Hit Tvit". Gosti ove nedelje su Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova i Božidar Spasić, bivši operativac DB-a.

Gledaoci će večeras biti u prilici i da ekskluzivno pogledaju do sada neviđene fotografije zločina i nasilja kriminalne grupe Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja.

Pokret Socijalista obeležio je 13 godina postojanja, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da Pokret socijalista ne vidi kao obične koalicione partnere, već iskrene saborce u borbi za jaku, modernu i slobodnu Srbiju. To je večeras na početku emisije komentarisao Vulin, koji je istakao kako mu je drago što je s Vučićem pre svega prijatelj.

Predsednik Vučić je, kada ga dobro poznajete, on je veoma težak čovek. Težak čovek da vam kaže lepu reč, a težak je i čovek da pokaže da ga nešto boli, ali i raduje. Jednostavno je takav. Ja znam koliko njega bole pojedini ljudi u SNS-u koji su stvoreni zahvaljujući njemu, koji nikada nisu napravili nešto svojom snagom, i onda saznate, da ti ljudi zapravo nisu mislili ni o stranic, ni o državi, već o sebi. I to boli. I kada to boli, a znam koliko to boli Aleksandra Vučića, vidite da pomisli da kaže: "Gde je moja greška?", nema tu njegove greške, ima greške u ljudima i ima greške u SNS-u zato što ne vrši pritisak na svog predsednika da bude kandidat za predsednika Srbije. On mora da bude kandidat za predsednika Srbije. Meni je drago što sam sa Vučićem, pre svega prijatelj - rekao je Vulin.

U Dečanima je vodom otrovano oko 1000 ljudi, a ovo je komentarisao Spasić u nastavku "Hit Tvita". Tom prilikom, nekadašnji operativac DB-a, rekao je kako ovim akcijama žele da kompromituju Srbe.

Ovo što su sada uradili s vodom u Dečanima je igra. Ja sam rekao u jednom intervjuu: "Biće optužena Srbija" i tako je i bilo sutradan. To su akcije u kojima se želi kompromitacija Srbije i priprema nasilja. Oni će još toga imati. Ovo je priprema za neki teren. I zanimljivo je da se sve to dešava tokom razgovora s Kurtijem, koji ide po Kanu, dok mu se građani truju - kaže Spasić.

U toku ove nedelje, pripdnici SBPOK uhapsili su Bojana Hrvatina kao člana organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka. Hrvatin je uhapšen u Beogradu nakon operativnog rada i prikupljenih materijalnih dokaza. Inače, Veljko Belivuk i pripadnici njegove grupe su ponovo privedeni na saslušanje zbog proširenja istrage za još dva ubistva, pored onih za koje se već vodi postupak.

Dok se većina brani ćutanjem, Marko Miljković odlučio je da progovori, koji je označen kao drugi član ove grupe. Prema navodima medija, Miljković je rekao da mu je sve namešteno, a kao krivce navodi inspektore. Dodaje se i da Miljković i dalje ima informacije o tome ko i šta radi u MUP-u.

Dugo taj klan traje, predugo su postojali. Sada su u zatvorima, gde im je mesto i neće izaći do kraja svog života. To su zaslužili! Nama stižu pretnje, oni će učiniti sve. Nema trgovine, naš odgovor je istina! Ja znam da će na Aleksandra Vučića krenuti preko njegove porodice. Da će izmišljati laži o njegovoj deci, da je loš otac, da je loš muž... Za mene će pričati da sam narkoman, za mene će pričati da moja deca nisu moja deca, kako se ja poznajem sa ovim ubicama. Sve u oni to nama stavili do znanja, samo da mi "zaboravimo" neke "sitnice", koga su ubili i šta su radili! Nema zaborava! I iz SNS-a to znaju i sada se plaše da će ih ovi ljudi spomenuti. I gospodin Spasić zna da će braniti one s kojima su bili u vezi, tako što ih neće spominjati ili će govoriti protiv njih. Mi znamo da će biti takvih, i spremni smo na to. Predsednik Vučić je spreman na to! Biće raznih napada - rekao je Vulin.

Ekskluzvino je prikazan i delić fotografija koji je pokazan porodicama žrtava Velje Nevolje. Vulin je rekao, kako su neki, nakon ovih fotografija povraćali. Dodao je i kako su svi ubijeni zapravo navijači Paritzana, koje su ubili drugi navijači Partizana.

Ovo je unakažemno telo, leš bez glave... Ovo su stopala ćoveka... - rekao je Vulin tokom prikazivanja fotografija, a onda dodao:

Ovo su ubice i ološ kakav ne zaslužuje da nikada izađe na slobodu. Ovo što ste videli, pokazano je porodicama. Neki su povraćali, neki su odbijali da gledaju, neki su govorili da to nije istina... Ovo što smo pokazali, trudili smo se da pokažemo što manje. Nažalost, ima mnogo više. Sve ovo što vidite, govori ko su ovi ljudi. Inače, ovo su sve navijači Partizana. Svi poklani su navijači Partizana - kaže Vulin.

Nakon što je predsednik Aleksandar Vučić posetio jug i sever Srbije se sastao sa rukovodstvom SNS-a u Beogradu u Hali sportova 'Ranko Žeravica'. To što se predsednik Srbije trudi da svakodnevno bude na terenu sa građanima, pojedini predstavnici opozicije ocenili su kao loše.

- Srbija je danas jedna od prve tri države u Evropi po ekonomskom uspehu. Vakcinišite se i nećeti imati nijedan jedini problem. Nemojte baš svaki put da zabranite Aleksandru Vučiću da postoji - rekao je Vulin.

Božidar Spasić je istako da Srbija narednih 100 godina neće imati ovako vleikog političara kao što je Aleksandar Vučić.

Ministar Vulin je rekao da se Aleksandar Vučić stalno trudi da pomogne svim građanima koliko može.

- To vam govorio o odnosu čoveka, o humanosti, o njegovoj neposrednosti. Jednostavno je takav, on voli da komunicira sa građanima - rekao je Vulin i dodao da Vučić ima milione pristalica u Srbiji.

Nemci su sa evropskom javnošću podelili horor scene sa kojima su se suočili dok su poplave progutale njihove domove i firme, razarajući mnoga područja u blizini reke Rajne. Neki upoređuju razmere razaranja sa slomom koji je Nemačka doživela u Drugom svetskom ratu.

Ministar Vulin prokomentarisao je kataklizmične poplave u Nemačkoj i rekao da tako nešto može da se desi svuda u svetu.

- Da se ovo desilo kod nas mi bismo imali rušilačke demonstracije, a Aleksandar Vučić i ja bismo visili na Terazijama. U Nemačkoj sada imate stotine leševa. Ako možemo da pomognemo tu smo za šta god možemo da radimo - kaže on.

Vulin je rekao da Bujične vode kod nas mogu da se sliju u Srbiju Dunavom.

- U ovom trenutku šest mobilnih ekipa dežura na ključnim tačkama vodotokova u Srbiji, Vučić je Đilasovim pristalicama uvek kriv za sve, ipak vlast koju vodi Vučić je uspela da sačuva Srbiju od ovakvih prizora u Nemačkoj - rekao je on.

Vulin je dodao da je Srbija danas uređena zemlja i da se stalno radi na njenom napredovanju.

- Srbija je spremna za ove stvari koliko se za njih može biti. Da se ovo desilo u Srbiji imali biste demonstracije, imali biste zahteve ne za ostavkom u Vladi nego za streljanjem u Vladi - rekao je Vulin.

Božidar Spasić naveo je da današnja Nemačka nije više ona koja je nekady bila.

- Apsolutno ne mogu da verujem da se to događa u Nemačkoj i to me brine - rekao je on.

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Danijele Štajnfeld, podnetu protiv Branislava Lečića, zbog krivičnog dela silovanja, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno navedeno krivično delo, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

U toku predistražnog postupka obavljeni su razgovori sa Danijelom Štajnfeld i prijavljenim Branislavom Lečićem, pribavljena je kopija dokumentarnog filma "Zaceli me", autorke Danijele Štajnfeld, CD na kome se nalazi originalni glas osobe iz pomenutog filma, medicinska dokumentacija o lečenju Danijele Štajnfeld, a takođe su i obavljeni razgovori sa brojnim licima koja bi eventualno mogla imati posredna saznanja o spornom događaju, s obzirom da neposrednih očevidaca nije bilo, a ocenjena je i predstavka Merime Isaković, koja je dostavljena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Ko sam ja da komnetarišem ovakvu odluku suda. Sud to radi na osnovu dokaza koje ima. Dobro je da se ovaj sud snašao u svemu, ali verujem da će se Danijela boriti za svoju istinu - rekao je Spasić

Ministar Vulin rekao je da nama ostaje da verujemo pravosuđu u uređenom demokratskom društvu.

- Hoću da zamolim sve koji su žrtve da dođu u policiju. Niko vam se neće smejati, niko vas neće pitati jesi li to tražila, jesi li ti to htela. Neće niko širiti ništa o vama. Mi smo tu da otkrivamo istinu - rekao je Vulin.

Kako je on rekao, svi mi kao roditelji verujemo našoj državi da se ovakvi zločini neće ponoviti.