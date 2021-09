I NA POČETKU NOVE SEZONE APSOLUTNI LIDER! TV PINK POMERA GRANICE KADA JE GLEDANOST U PITANJU (FOTO+VIDEO)

Novu sezonu televizija Pink započela je pobednicki! Tokom vikenda bila je najgledanija komercijalna televizija, dok je u nedelju bila ubedljivo gledanija i od Javnog servisa Srbije. I to u svim kategorijama, među ženam, u kategoriji gledalaca od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među publikom iz Beograda, kao i među urbanom populacijom.