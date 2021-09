HIT TVIT U ČETIRI PREDLOGA! Tema međustranačkog dijaloga privukla NAJVEĆU PAŽNJU! Dačić: Vlast u Srbiji je prihvatila SVE se od nje tražilo!

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje bili su Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne ne stranke, Ivica Dačić, predsednik skupštine Srbije, Miloš Jovanović, predsednik DSS-a i koalicije NADA.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Miloš Jovanović osvrnuo se na politička dešavanja u regionu.

- To su teme koje se tiču pre svega našeg identiteta. ja sam pre svega prvi za politički dijalog vlastii opozicije - rekao je on.

Kako je naveo Srbija je danas svoja na svome.

- Na nama je da se utemeljimo samo među sobom. Hajde konačno da iskoristimo tu priliku, jer ćemo tada moći da se i demokratizujemo dodatno - kaže on.

Šešelj je istakao kako Miloša Jovanovića ceni i poštuje.

- Ipak mene je zaprepastila činjenica da se on pre nekoliko dana jasno opredelio za monarhiju. Ja sebe smatram radikalnim demokratom. Radikali su zapravo utemeljili pravu demokratiju u Srbiji. U demokratiji treba svi da budemo jednaki dok u monarhiji se jedan rađa predodređen da vlada, da može da ubije ako to želi - kaže Šešelj.

Dačić je istakao da prioriteti Srbije nikako nisu pitanja monarhije.

- Moramo postaviti pitanje ko bi tu bio monarh, da li će to biti Aleksandar Karađorđević ili neko drugu. Normalno je da se Srbija razvijala uz monarhiju jer je monarhija u Srbiji postojala do kraja Drugog svetskog rata - istakao je Dačić.

Dačić se osvrnuo na jučerašnje skupove u Beogradu.

- To je imalo za cilj da se okupi što više ljudi kako bi se pospešila destabilizacija Srbije. To je sve ista matrica. Ti antiakcinaši su i bili protiv gej parade, oni su protiv svega - rekao je Dačić.

PREDLOG BROJ JEDAN

Dačić se osvrnuo na rekacije na posetu Angele Merkel.

- Ja sam imao prilike i da budem na sastancima clastio i stare i nove vlasti. Od kada je Aleksandar Vučić na vlasti je zabeležio jedan veliki pomak. Ali taj poslednji sastanka Angele Merkel, Mirka Cvetkovića, Tadića i Vučića na kom sam ja prisustvova bio je jako neprijatan - rekao je Dačić.

- Izuzetno je korektan odnos Angele Merkel i Vučića jer on počiva na iskrenom odnosu. Angela Merkel je velika politička figura u Evropi i to niko ne može da ospori - kaže on.

Jovanović je ukazao da misli da se poseti Angele Merkel pridaje veliki značaj.

- Ni de Gol nije imao velikog uticaja kada je sišao sa vlasti. Mislim da ona nije imala ništa konkretno da kaže. EU se neće širiti u doglednoj budućnosti. Ta mantra da su EU put i priznanje Kosova odvojeni koloseci više se ne skriva. EU je umorna od proširenja i ima ogroman broj svojih problema - rekao je on.

- Đilasovi mediji su pisali protiv Angele. Sada ispada da ona treba da rešava unutrašnje probleme u Srbiji. Isto tako su govorili i za oproštajnu posetu Bajdena, koji je danas predsendik SAD - rekao je Dačić.

On je istakao da je Nemačka vodeća zemlja EU.

- Nemačka nikada nije bila lider sprečavanja proširenja - kaže Dačić.

Šešelji ističe da je poseta Angele Merkel od koristi Srbiji.

- Naši susedi su smatrali da je ona došla da Vučiću lekciju, to se nije desilo. Angela Merkel je sada pokazala svoje pravo lice iznad stroge zvaničnosti. Ona će i nakon odlaska u penziju imati veliki politički uticaj. Mislim da bi Angelu Merkel trebalo da bude savetnica Srbiji za ekonomska pitanja - kaže Šešelj.

On je istakao da Srbija ni u kom slučaju ne sme na menja svoju spoljnu politiku krucijalno zarad bilo čega.

PREDLOG BROJ DVA

Dačić je ocenio da je očigledno da su pitanja napada Hrvatkse na Srbiju sada svakodnevica.

- Oni kao da nemaju druga pitanja kojima treba da se bave u svojoj državi. Oni se samo bave Srbijom. Oni ne prihvataju stradanje Srba u Jasenovcu. NDH nije bila marionetska tvorevina to je izraz vekovnih težnji hrvatskog naroda - kaže on.

Šešelj se osvrnuo na napade Milanovića na SPC.

- Milanović je predsednik republike a njegova partija nije na vlasti. Milanović je jedno laprdalo, on nema ništa. Šta god on da kaže nema neku težinu, težinu ima ono što kaže premijer u hrvatskoj - rekao je on.

Dačić kaže da Đukanović vidi Milanovića kao saveznika.

- Ja bih mogao da imam razumevaja da Hrvatska na svakom sastanku ne postavlja pitanje status ahrvata u Srbiji kojih u Srbiji ima oko 40.000 i koji uživaju sva prava. SPC je na takav način ustrojena da ima svoje eparhije širom sveta. Mi imamo vladiku i u Njujorku i svuda - rekao je on.

- U CG ne postoji nikakva autokefalna crkva. I dalje stojim da je ono što kaže gospodin Komšić o poseti Angele Merkel potpuno nebitno. Ovo nije prvi put da se stvara sprega između Zagreva i Cetinja. Hrvatska nacija se izgradila sa sa nama kao lošim odrazom u ogledalu. To isto, pa maloviše i ozbiljnije važi i za CG koja teško da može da se odvoji od srpstva. Ti pokušaji da se pravi crnogorski identitet su teški. Na nama je da pomognemo srpski narod i sve one koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori, to je naše moralno pravo - rekao je Jovanović.

PREDLOG BROJ TRI

- Nije Saša Janković jediniizvor informacija. Ja sam mu na Narodnoj skupštini rekao da mu najveća opasnost preti od trovanja. Ta politička ubistva nisu nova stvar. Vučić sada toliko smeta, a nema ko da ga obori. Možete li da se setite koliko puta sam rekao da bi u slučaju da bi američki ambasador doveo na mesto predsendice Zoranu Mihajlović da se Vučiću nešto desi - kaže Šešelj.

- Širok je dijapazon onih ambasadora koji bi mogli biti ti da rade nešto po tom pitanju. Dve su stvari bitne, a mi smo svi svesni da je plan za rušenje Vučića aktuelan. Tražite onda nekoga ko bi iznutra mogao da povede neki puč, ili čak ove i smrt što je morbidno, ili eto da vas neko izvan finansira. Svi koji rade protiv ustavnog poretka treba da budu uhapšeni, to je napad na držani sistem - kaže Dačić.

- Ne treba nikakve ove navode olako shvatati - kaže Jovanović.

PREDLOG BROJ ČETIRI

- Đilas i njegovi politički istomišljenici su tražili dolazak evroparlamentaraca. Ali pošto je to prihvaćeno, i predsednik Vučič i ja smo rekli da ćemo nastaviti taj dijalog. Sve vreme su Jeremić i Đilas svoj spisak želja dostavljali evroparlamentarcima, a sada nisuzadovoljni onim što su predložili uz EU. Međustranački dijalog je završen, a vlast u Srbiji je prihvatila sve što je Evropski parlament tražio - rekao je Dačić.

On je istakao da je vlast pristala da se osnuje privremeno regulatorno telo koje bi kontrolisalo rad medija, pre svega Javnog servisa.

- Postignut je kompromis koji su predložili evroparlamentarci. Vlast je pokazala kosnstuktivnost i da prihvata sve ono što se od nje traži. Đilas i njegovi politički istomišljenici su zahtevali da oni uređuju medije - rekao je Dačić.

NA OSNOVU GLASOVA SA DRUŠTVENIH MREŽA, GLASOVA GLEDALACA I GOSTIJU HIT TVITA PREDLOG BROJ TRI - OPERACIJA INFARKT.