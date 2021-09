PINK DOMINIRA! I u ponedeljak je naš program bio najgledaniji - rijaliti, informativni, serijski i zabavni formati obaraju sve rekorde!

Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je juče bila najgledanija komercijalna televiziju u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, dok je među urbanom populacijom, među ženskom publikom i među ženama starosti od 18 do 49 godina bila gledanija i od Javnog servisa Srbije.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u:

Informativnom programu:

"Nacionalni dnevnik" gledalo je blizu 1.000.000 gledalaca.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom najnovijih odluka privremenih institucija samouprave u Prištini pratilo je 20 odsto televizijskog auditorijuma.

Zabavnom programu:

Emisiju "Ekskluzivno" pratilo je 18 odsto televizijskog auditorijuma, a isti broj gledao je i emisiju "Premijera".

Serijskom programu:

Serije "Zakletva" i "Fatalna ljubav" zauzele su visoke pozicije na listi gledanosti.

I rijaliti programu:

Emisiju "Zadruga 5: Izbor potrčka" pratilo je blizu 1.000.000 gledalaca, dok je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" pratio 21 odsto televizijskog auditorijuma