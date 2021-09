TELEVIZIJA PINK I JUČE OBORILA SVE REKORDE! Ružičasta televizija i dalje LIDER U REGIONU! (FOTO+VIDEO)

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televiziju u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu među ženskom publikom među gledaocima starosti od 18 do 49 godina među ženama starosti od 18 do 49 godina među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina kao i među urbanom populacijom.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u:

Informativnom programu:

Nacionalni dnevnik - blizu 900.000 gledalaca.

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik.

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji „Novo jutro“ – 22 odsto televizijskog auditorijuma.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na 4. demografskom samitu u Budimpešti – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Serijskom programu:

Zakletva i Fatalna ljubav.

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 21 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

Autor: