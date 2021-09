DINASTIJU GLEDALO PREKO MILION LJUDI! Domaća adaptacija najgledanije sapunice oduševila Srbiju, novu epizodu gledajte već večeras od 21 sat!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima uz Beograda i među publikom iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, dok je od Javnog servisa bila gledanija među ženama, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina i među ženama starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u:

Serijskom programu:

Domaća adaptacija najgledanije sapunice svih vremena Dinastija oduševila je milionski auditorijum u Srbiji. Premijerno emitovanje prve dve epizode sinoć je pratilo neverovatnih 1.100.000 gledalaca, te je Dinastija po broju gledalaca bila treći najgledaniji format u danu na svim televizijma.

Ova visokobudžetna serija je bila dominantna i u posebnim grupama gledalaca – čak 20 odsto ženske publike pratilo je početak emitovanja Dinastije, dok je u kategoriji ženske publike starosti od 18 do 49 godina Dinastija zauzela 3. poziciju u odnosu na sve formate svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije.

Podjednako gledan bio je i inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav.

Informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je pratilo 18 odsto televizijskog auditorijuma

Nacionalni dnevnik u 10, Popodnevni dnevnik

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Izbor potrčka, pratilo je 21 odsto televizijskog auditorijuma

Pretres nedelje sa Milanom, gledalo je 24 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

