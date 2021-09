I U DANU IZA NAS BILI SMO APSOLUTNO NAJGLEDANIJI! Tv Pink obara sve rekorde (FOTO+VIDEO)

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, kao i među gledaocima starosti od 18 do 49 godina. Takođe među ženama starosti od 18 do 49 godina, među publikom iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u:

Informativnom programu:

Nacionalni dnevnik pratilo je 20 odsto televizijskog auditorijuma

Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Zabavnom programu:

Najgledanija late night emisija Ami G Show koju je pratilo 21 odsto televizijskog auditorijuma

Serijskom programu:

Domaća visokobudžetna serija Dinastija je sa blizu 1.000.000 gledalaca zauzela 5.poziciju na listi najglednijih TV formata

Inostrani igrani program - serije Zakletva i Fatalna ljubav

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Žurka uz koju je bilo 21 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

