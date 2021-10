PINK U SUBOTU BIO GLEDANIJI I OD JAVNOG SERVISA: Zadrugovizija oborila sve rekorde gledanosti, kao i ovi formati!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija, dok je u subotu bila gledanija i od Javnog servisa Srbije.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u total, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina.

Televizija Pink je tokom vikenda bila lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik (Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik) pratilo je blizu 1.200.000 gledalaca.

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro gledalo je skoro 1.400.000 gledalaca.

Najgledaniji pilitički talk show Hit Tvit pratilo je blizu 1.200.000 gledalaca.

Obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića posle sednice Predsedništva Srpske napredne stranke gledao je 27 odsto televizijskog auditorijuma.

Konferenciju za novinare predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova pratio je 17 odsto televizijskog auditorijuma.

Vikend je protekao u znaku zabavnog programa televizije Pink:

Magazin In – 15 odsto ženskog auditorijuma.

Najgledanija emisija o poznatima Premijera-Vikend specijal – skoro 1.100.000 gledalaca.

Televizija Pink bila je dominantna i u serijskom programu:

Domaću seriju Pevačica pratio je 18 odsto ženskog auditorijuma, kao i inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav.

Dane vikenda obeležio je najgledaniji rijaliti program:

Zadruga 5: Specijalni zadatak – 19 odsto televizijskog auditorijuma.

Zadruga 5: Zadrugovizija pratilo je blizu 1.100.000 gledalaca.

Zadruga 5: Specijal – 24 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate već 27 godina! Ostanite uz program vaše televizije Pink!