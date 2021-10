UBEDLJIVO! Pink je i juče bio najgledanija televizija u Srbiji! Iza sebe smo daleko ostavili sve komercijalne emitere, ali i Javni servis!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nisen, televizija Pink je tokom jučerašnjeg bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji!

Televizija Pink je iza sebe ostavila sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije u totalu, među ženama, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik pratilo je gotovo 1.300.000 gledalaca.

Konferencija za novinare povodom upada ROSU u severni deo Kosovske Mitrovice – 27 odsto televizijskog auditorijuma.

Specijalni program "Tema dana" pratilo je skoro 1.400.000 gledalaca.

Dan za nama protekao je u znaku zabavnog programa televizije Pink:

Paparazzo lov – 19 odsto televizijskog auditorijuma.

DNK – 27 odsto televizijskog auditorijuma.

Televizija Pink bila je dominantna i u serijskom programu:

Domaća visokobudžetna serija Dinastija – 18 odsto televizijskog auditorijuma, kao i inostrani igrani program – serija Fatalna ljubav.

Jučerašnji dan obeležio je najgledaniji rijaliti program:

Zadruga 5: Pitanja gledalaca – 27 odsto televizijskog auditorijuma.

Hvala na poverenju koje nam poklanjate već 27 godina! Ostanite uz program vaše televizije Pink!