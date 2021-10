UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Dačić u 'Hit tvitu' o agresiji ROSU: To je jednostrani potez Kuritja, i takve akcije mogu da izazovu novu nestabilnost!

Pratite uživo na TV Pink i Pink.rs novo izdanje emisije "Hit Tvit".

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Ivica Dačić, predsednik Narodne Skupštine Srbije, Božidar Spasić, Bivši šef specijalnog tima službe Državne bezbednosti. Tomislav Radanović, načelnik specijalne službe za specijalne istražne metode UKP-a.

PREDLOG BROJ JEDAN - HAPŠENJE DIJANE HRKALOVIĆ

Ivica Dačić istakao je da zahtevno sklopiti krivičnu prijavu koja će imati dovoljno elementa kako bi se okrivljeni sankcionisao.

- Osnovno pitanje ovde nije kada se zločin desio, već da li je sada taj predmet potpun i da li ima dokaze i sve ostalo neophodno. Ja mogu samo da pozdravim ovo hapšenje kao jedan korak dalje u rasvetljavanju daljih slučajeva. Predmet interesovnaa policije i tužilaštva će biti sve one teme koje su aktuelne prethodnih meseci, počev od prisluškivanja predsendika Srbije, pa i onoj saznanja da se prilikom hapšenja u slučaju Jovanjica dođe do nameštenih dokaza kako bi se tu neosnovano umešao i brat predsendika Srbije - rekao je Dačić.

- Država će tek pokazati da niko nije jači od države i time staviti tačku na sva ova pitanja - rekao je Dačić.

Tomislav Radanović rekao je da su dokazi svi prikupljeni i da će sud dati poslednju reč.

- Ja zaista nemam detalje, ali znam da se radi o vrhunskim profesionalcima koji su prikupljali dokaze. Činjenica je bila da su vozila Veljka Belivuka kupljena u Šapcu i da ih je prodavac prepoznao - kaže Radanović i dodaje:

- Koliko je znam Dijana Hrkalović se tereti za trgovinu uticajem - rekao je.

Načelnik specijalne službe Uprave kriminalističke policije Tomislav Radovanović je govorio o "ubistvu na šinama", u kojem je 2017. usmrćen karatista Vlastimir Milošević u Ulici 27. marta u centru Beograda.

- Predmet ubistva Vlastimira Miloševića trenutno je u nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal. Delo je kvalifikovano kao teško ubistvo. Taj događaj iz 2017. godine se sada rasvetljava. Faktički, postavlja se pitanje šta se radilo svih ovih godina - rekao je on.

Radovanović je dodao da su policijski službenici Trećeg odeljenja beogradske policije, koji rade na ubistvima i rasvetljavanju krivičnih dela, gotovo prikupili sve relevantne dokaze u tom vremenu.

- U policijskim krugovima postojala su operativna saznanja ko je mogući izvršilac tog dela. Međutim, sticajem okolnosti o kojima ste verovatno informisani ovih dana u medijima, tragovi su prosto nestali. Tako da je nakon hapšenja Belivuka on ubrzo i bio pušten zbog nestanka DNK tragova - dodao je Radovanović.

Na pitanje kako je moguće da nestanu tragovi, Radovanović je rekao da tužilaštvo vodi predmet, policija radi po nalogu Tužilaštva i da je sigurno prikupljeno dovoljno dokaza.

- Ono što mogu da govorim i mogu da kažem o činjenicama, a one su govorile da su nađeni DNK tragovi Veljka Belivuka na tadašnjim registracionim oznakama, koje su bile ukradene. Takođe, na poklopcu rezervoara i na interfonu zgrade u kojoj je živeo Milošević - rekao je on.

- Uz to, činjenica je da je vozilo kupljeno u Šapcu i da je kasnije svedok prepoznao i Miljkovića i Kojića, koji je trenutno nestao i i dalje se vodi kao nestalo lice. A, Miljković je bio direktan izvršilac tog ubistva prema onome što je tada utvrdila beogradska policija. Vozač automobila bio je Belivuk. Ali, opet se ograđujem i kažem da poslednju reč daje sud - rekao je Radovanović.

Božidar Spasić istakao je da tek predstoi da se otkrije ko je sve bio umešan u kriminalne aktivnosti koje su sabotirale držane poslove.

- Danas je predsednik obišao BIU i mogli smo da vidimo da je BIA danas uspešna. Mi vidimo da je Dijana Hrkalović nečiji projekat i ona sada pokušava da briše tragove. Tu je umešanost velika i zato su se BIA i MUP umrežili. Treba otkriti zašto i kako je ona došla na tu poziciju - rekao je on i istakao da je preko nje pokušano da se naruši ustavna bezbednost Srbije.

On je naveo da je važno da bude jasno da je u periodu dook je ona bila državna sekretarka u MUP-u uništavala dokaze iz slučajeva i da je tako vršen pritisak na tužilaštvo.

- Nebojša Stefanović je ponudio ostavku predsedniku Srbije. Takvi ljudi ne smeju više da budu tu - rekao je on i pozvao Stefanovića da da otkaz na mesto ministra odbrane jer se nije, kako kaže, pokazao dostojnim za bude na toj funkciji.

On je istakao da je trgovina uticajem za koje se sumnjiči Dijana Hrkalović krivično dleo koje je zahtevno za dokazivanje.

- Dijana Hrkalović se povezala sa mafijom, a cilje da se napadne predsenik Srbije. Setite se samo Srebrenice i napada na predsednikovog brata i njegovo brutalno prebijanje. To je direktan napad na predsednika Srbije - rekao je Spasić.

Radovanović se nadovezao i dodao da je sve krenulo sa ubistvom Vlasimitra Miloševića i pomenuo da je Dejan Jović bio jedini iz grupe policije koji je po cenu život ahteo da rasvetli njegovo ubistvo.

- Jović je nakon preležane korone preminuo nažalost. On je bio nesvakidašnji profesionalac - rekao je on.

Spasić je istakao da je neophodno da se ovi slučajevi rasvetle što pre.

- Veoma je važno da se oni koji su činili vrh te hijerarhije otkriju i da se otkrije šta je bio krajnji cilj. To su teška krivična dela koja spadaju pod ugrožavanje krivičnog poretka - rekao je Dačić.

PREDLOG BROJ DVA - UPAD ROSU NA SEVER KOSMETA

- To je bio samo povod da se demonstrira sila. Da Kurti pokaže da je on iznad svih međunarodnih ugovora. Kurti već polako izlazi iz okvira koji mogu da se predvide, i on to radi jer on svakako nije sam, ne bi on to radio da on nema podršku sa strane. Međunarodna zajendica je dovedena pred jednu dilemu kako vratiti mir - rekao je Dačić i dodao:

- Ovakve akcije mogu da izazovu novu nestabilnost, sukobe i novi rat. Zato je važno da Srbija reaguje pametno i da zahteva da se poštuje rezolucija 1244 i Beiselski sporazum - kaže on.

Dačić je istakao da Kurti želi da vojno završi pitanje Kosova, dok Srbija to nikako ne želi.

- Veoma je važno što smo dobili puno poverenje građana Srbije na izborima na KiM i to je dokaz da veruju državi Srbije da brine o srpskom narodu - kaže Dačić.

- Britanci neće ništa da urade dok im Amerikanci ne kažu da je sada njihov trenutak da urade to - kaže Spasić.