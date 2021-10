BEZ KONKURENCIJE! Televizija Pink je i ovog ponedeljka bila NAJGLEDANIJI KOMERCIJALNI EMITER U SRBIJI

Hvala na ukazanom poverenju.

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink je novu nedelju započela kao najgledanija komercijalna televizija u Srbiji!

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među publikom starosti od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je televizija Pink bila gledanija i od Javnog servisa Srbije u kategoriji ženske publike.

Televizija Pink bila je lider u informativnom program. Uz Nacionalni dnevnik bilo je čal 18 odsto televizijskog auditorijuma, dok su veliku pažnju privukli i Nacionalni dnevnik u 10 i Popodnevni dnevnik.

Dan za nama protekao je u znaku zabavnog programa televizije Pink:

Premijeru je pratilo 19 odsto televizijskog auditorijuma, a Ekskluzivno 18 odsto.

Televizija Pink bila je dominantna i u serijskom program. Visokobudžetna domaća serija „Dinastija“ privukla je pažnju 15 odsto ženskog auditorijuma.

Inostrani igrani program, serije Zakletva i Fatalna ljubav, i dalje su u samom vrhu gledanosti.

Jučerašnji dan obeležila su dešavanja u najgledanijem rijalitiju. Zadrugu 5: Pretres nedelje sa Milanom pratilo je 23 odsto ženskog auditorijuma.

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!