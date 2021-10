PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI! TV Pink i tokom jučerašnjeg dana najgledanija (FOTO+VIDEO)

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji!

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, Kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink bila je lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – blizu 1.000.000 gledalaca

Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik 13, Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Visokobudžetna domaća serija Dinastija – 18 odsto ženskog auditorijuma

Inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav

Dan za nama obeležila su dešavanja u najgledanijem rijalitiju:

Zadruga 5: Pitanja gledalaca – 20 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 23 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televzije Pink!