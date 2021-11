U SAMOM VRHU GLEDANOSTI: Milionski auditorijum pratio program ružičaste televizije - TV PINK BEZ PREMCA I KONKURENCIJE

Hvala vam na ukazanom poverenju!

I tokom jučerašnjeg dana televizija Pink je bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink bila je lider u informativnom programu, pa je tako uz Nacionalni dnevnik bilo blizu 1.000.000 gledalaca. Verna publika pratila je i Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik TV Pink.

Početak radova na deonici brze pruge Beograd-Budimpešta, na deonici Novi Sad-Kelebija, pratilo je čak 22 odsto televizijskog auditorijuma.

Izbor milionske publike bio je i Pinkov serijski program, pa je tako uz visokobudžetnu domaću seriju Dinastija bilo 16 odsto ženskog auditorijuma.

Inostrani igrani program, serije Zakletva i Fatalna ljubav, takođe je privukao veliku pažnju gledalaca.

Dan za nama protekao je u znaku najgledanijeg rijaliti programa na Balkanu. Zadrugu 5: Izbor potrčka pratilo je 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 32 odsto ženskog auditorijuma.

