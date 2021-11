JOŠ JEDAN VIKEND PROTEKAO JE U ZNAKU TELEVIZIJE PINK - Ostvarili smo ubedljivu prednost u odnosu na sve komercijalne emitere! (FOTO+VIDEO)

Još jedan vikend protekao je u znaku televizije Pink! Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, televizija Pink je tokom petka, subote i nedelje bila aposlutno najgledanija televizija u Srbiji!

Televizija Pink je ostvarila ubedljivu prednost u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije, u totalu među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda. Među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink je tokom vikenda bila lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik pratilo je blizu 1.300.000 gledalaca

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro je sa rekordnih 1.500.000 gledalaca zauzeo 4. poziciju na listi najgledanijih TV formata u nedelju

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit je sa gotovo 1.400.000 gledalaca bio 5. najgledanija emisija u danu

Direktan prenos proslave 13 godina Srpske napredne stranke u beogradskoj Areni – skoro 1.100.000 gledalaca

Milionski auditorijum bio je uz Pinkov zabavni program:

Najgledanija emisija o poznatima Premijera-Vikend specijal sa blizu 1.200.000 gledalaca

Serijski program televizije Pink obeležio je protekli vikend:

Inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav

Dane vikenda obeležila su dešavanja u najgledanijem rijaliti programu:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 25% ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Nominacije pratilo je blizu 1.150.000 gledalaca, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Pitanja novinara imalo je blizu 1.050.000 gledalaca

Zadruga 5: Izbacivanje je ispratilo 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 36 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

