JOŠ JEDAN VIKEND DOMINACIJE! TV PINK opravdala poverenje gledalaca Srbije! (FOTO+VIDEO)

I ovog vikenda televizija Pink je bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom pubikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink je bila dominantna u informativnom programu:

Nacionalno dnevnik – blizu 1.050.000 gledalaca. Nacionalni dnevnik: Specijalno izdanje – 20 odsto ženskog auditorijuma. Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik. Novo vikend jutro je sa skoro 1.500.000 gledalaca i tokom subote i tokom nedelje bilo apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show u Srbiji Hit Tvit – gotovo 1.500.000 gledalaca

Direktan prenos posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića meštanima jadarskog kraja – skoro 1.600.000 gledalaca

Izbor milionske publike bio je i zabavni program televizije Pink:

Premijera-Vikend specijal – skoro 1.300.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav

Sva tri dana vikenda protekla su u znaku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 21 odsto ženskog auditorijuma. Zadruga 5: Nominacije – 28 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 36 odsto ženskog auditorijuma. Zadruga 5: Pitanja novinara – više od 1.000.000 gledalaca. Zadruga 5: Izbacivanje – 30 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 37 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!