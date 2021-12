UBEDLJIVO! Pink i za vikend najgledaniji - cela Srbija je gledala Zadrugu, Novo jutro, Hit Tvit, ali i ove emisije!

Prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti gaencije Nilesn, televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju bila najgledanija komercijalna televizija!

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink je bila lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – blizu 1.000.000 gledalaca (Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik)

Ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro sa Jovanom Jeremić – blizu 1.300.000 gledalaca

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – skoro 1.100.000 gledalaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti selu Seništa – 21 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Novoj Varoši – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na poptisivanju ugovora sa kompanijom CRBC o izgradnji autoputa Požega-Duge Poljane – 22 odsto televizijskog auditorijuma

Pinkov zabavni program bio je izbor milionske publike:

Trenutak iz sna – 20 odsto ženskog auditorijuma

Magazin In – više od 1.000.000 gledalaca, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma

Premijera-Vikend specijal – blizu 1.000.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav

Vikend za nama protekao je u znaku najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima:

Zadruga 5: Nominacije – 23 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Izazovizija – više od 1.100.000 gledalaca, odnosno 41 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje – 28 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!