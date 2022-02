PINK NEPRIKOSNOVENI LIDER I U VIKENDU ZA NAMA: Još jedna nedelja totalne dominacije!

Televizija Pink je tokom petka i nedelje bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink bila je lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – više od 1.000.000 gledalaca

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik, Nacionalni dnevnik u 21

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro oborilo je sve rekorde gledanosti! Intervju Jovane Jeremić sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem pratilo je neverovatnih 33 odsto televizijskog auditorijuma, a sa više od 1.400.000 gledalaca, Novo vikend jutro bilo je druga najgledanija emisija u danu na svim televizijama!

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – više od 1.200.000 gledalaca

Milionski auditorijum bio je uz Pinkov zabavni program:

Trenutak iz sna – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Sa blizu 1.000.000 gledalaca i 22 odsto ženskog auditorijuma, Magazin In ušao je u top 10 najgledanijih emisija u danu

Premijera-Vikend specijal – blizu 1.100.000 gledalaca

Izbor verne publike bio je Pinkove serijski program:

Nova sezona serije Nemoguća ljubav

Serije Zakletva i Fatalna ljubav

Dan za nama protekao je u znaku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 21 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Nominacija – blizu 1.000.000 gledalaca, odnosno 37 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Vanredno ubacivanje i Pitanja novinara – 32 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 43 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje – 26 odsto ženskog auditorijuma

