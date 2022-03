LIDERSKA POZICIJA I NA SAMOM POČETKU MARTA! TV Pink bila je i tokom utorka NAJGLEDANIJA U SRBIJI

Hvala na ukazanom poverenju.

Televizija Pink je prvog dana marta bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među publikom sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Televizija Pink bila je lider u informativnom program. Nacionalni dnevnik pratilo je blizu 1.000.000 gledalaca. Veliku pažnju privukli su i Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik, kao i Nacionalni dnevnik u 21

Čak 20 odsto televizijskog auditorijuma pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića na obeležavanju početka radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin.

Odgovore predsednika Srbije Aleksandra Vučića na pitanja novinara poratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma.

Milionska publika bila je uz Pinkov zabavni program:

Kratka forma vesti o poznatima Premijera – 21 odsto ženskog auditorijuma

Najgledanija late night emisija Ami G Show – blizu 1.100.000 gledalaca, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom program. Veliku pažnju prvukle su nova sezona serije Nemoguća ljubav i serije Zakletva i Fatalna ljubav.

Dan za nama protekao je u znaku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima:

Zadruga 5: Žurka – 29 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!