(UŽIVO) ALEKSANDAR VUČIĆ GOST EMISIJE AmiG SHOW: Osoba kojoj se divim jeste Fjodor Mihalovič Dostojevski!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je ekskluzivni gost emisije AmiG Show na RTV Pink.

Večeras će biti prikazani ekskluzivni snimci i fotografije koje do sada niko nije video, detalji iz privatnog života, i još mnogo toga.

Predsednik je na samom početku odgovarao na pitanja iz leksikona, gde je otkrio da je kao mali imao nadimak "Alek", kako ga, kako je dodao, odavno niko nije zvao.

- Visok sam 188, a imam 118, ili 119 kilograma - otkrio je predsednik.

Govoreći o prvoj ljubavi, predsednik je rekao da je to bila ljubav koju je upoznao na Tari, ne želevši da otkrije ime simpatije.

On je takođe otkrio da je sa premijerkom Srbije Anaom Brnabić najbliži, a da je osoba kojoj se divi, jeste Fjodor Mihailovič Dostojevski.

- Nisam ni sujeveran - rekao je.

Govoreći o muzici, Vučić je rekao da nema vremena da je sluša, a da voli da se opusti uz neki kvalitetan sport.

Na pitanje o ceni mleka, predsednik je naveo nekoliko prouzvođača, i otkrio cene istih.

- To moram da znam kao predsednik Srbije, znate da nabavljamo i mleko u prahu - dodao je Vučić.

Predsednik se dotakao i amnegdote koju je premijerka Brnabić ispričala kada ju je predsednik pozvao rano ujutru, kako bi je pitao za cenu maline.

- Video sam da je proizvođač Maroko, kakav bre Maroko? Mislio sam da je Arilje ili Ivanjica - dodao je Vučić.

- Dačić ima strašan trik. On zna da ga zovem do sedam najkasnije. On ne pije alkohol, ali mu tgreba da se razbudi... Ja sam shvatio da često nastavi da spava, i tako sam ga onda zvao na svakih 15 minuta - rekao je Vučić.

Kako je otkrio, on je uvek budan oko pet sati ujutru, a leže oko 10, 11 ili 12 noću. Imam i visok pritisak, navikao sam na terapiju, ali eto... Volim da ustajem rano - rekao je Vučić.

Govoreći o predsedniku SAD Bajdenu, kao i pitanju šta bi uradio da je na njegovom mestu, Vučić kaže da, ako je pitanje stvarno, obišao bi Kolorado, Jutu i Nevadu, tamo gde, kako je dodao, niko ne ide - dodao je Vučić.

Govoreći o talentima, Vučić je rekao da nema ni jedan, misleći na ples, muzikalnost i sl.

Ovo je prvo gostovanje predsednika Vučića u emisiji AmiG Show kod Ognjena Amidžića.

Budite uz TV Pink i AmiG Show - večeras od 22 sata!