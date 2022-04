JOŠ JEDAN UTORAK NA LIDERSKOJ POZICIJI: Televizija Pink je i tokom jučerašnjeg dana bila NAJGLEDANIJA U SRBIJI (FOTO+VIDEO)

Hvala na ukazanom poverenju.

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera ali i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu. Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera, a slede ga Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, kao i Popodnevni dnevnik.

Milionska publika bila je uz Pinkov zabavni program. Late night emisija Ami G Show je sa 23 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama.

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu. Nova sezona serije Nemoguća ljubav, kao i serije Zakletva i Fatalna ljubav privukle su veliku pažnju javnosti.

Praznični dani protekli su u znaku najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima. Uz Zadrugu 5: Žurka bilo je 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 31 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!