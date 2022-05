Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – blizu 1.000.000 gledalaca (Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik)

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro je sa više od 1.200.000 gledalaca bilo druga najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – skoro 1.000.000 gledalaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obilasku skladišta za robne rezerve – 21 odsto televizijskog auditorijuma

Milionska publika bila je uz Pinkov zabavni program:

Magazin In – 19 odsto ženskog auditorijuma

Premijera-Vikend specijal – gotovo 900.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Milionska publika pratila je domaću hit kriminalističku seriju „Državni službenik", a podjednako gledane bile su i serije Zejnep, Zakletva i Fatalna ljubav.

Dan za nama obeležio je najgledaniji rijaliti na ovim prostorima:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 21 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Nominacije – 22 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Pitanje novinara – 27 odsto televizijskog auditorijuma, 39 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje – 23 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!