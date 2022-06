I OVOG UTORKA NA TRONU! TV Pink nastavlja dominaciju u gledanosti (FOTO+VIDEO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila apsolutno najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera, ali i javnog servisa Srbije u totalu,među ženskom publikom,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina,među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda starosti od 18 do 49 godina,kao i među urbanom populacijom.

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera.

Slede ga Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum je bio uz Pinkov zabavni program:

Late night emisija Ami G Show je sa 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma zauzela 5. poziciju na listi najgledanijih emisija u danu. Sa blizu 1.100.000 gledalaca, Ami G Show je bio najgledaniji format u danu na svim televizijama.

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Serije Zejnep, Zakletva i Fatalna ljubav

Dan za nama obeležio je ubedljivo najgledaniji rijaliti na ovim prostorima:

Zadruga 5: Žurka – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 36 odsto ženskog auditorijuma

