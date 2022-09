UPRAVO NA TV PINK! HIT TVIT BIRA PREDLOG NEDELJE - Brnabić: Na Srbiju se vrše najveći i najteži pritisci od 1999. godine!

Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" su premijerka Srbije Ana Brnabić, nekadašnji potpredsednik Vlade Republike Srbije Nebojša Čović i novinar „Politike“ Aleksandar Apostolovski.

Autorka i voditeljka Verica Bradić osvrnuće se i večeras sa svojim gostima o najaktuelnijim političkim dešavanjima u Srbiji, ali i svetu.

Takođe, u posebnom delu emisije gledaoci će imati priliku da iznesu svoje stavove i glasaju za predloge koji su im privukli najveću pažnju.

Gosti Verice Bradić su premijerka Srbije Ana Brnabić, nekadašnji potpredsednik Vlade Republike Srbije Nebojša Čović i novinar „Politike“ Aleksandar Apostolovski.

Komentarišući to što će se predsednik Srbije za 72 sata najdalje obratiti javnosti, Brnabić je rekla da se radi o najvećim i najtežim pritiscima do sada, od 1999. godine.

- To je za one koji su pažljivo slušali predsednika u njegovim obraćanjima u prethodnim mesecima, on je nekoliko puta jasno napomenuo da će u drugoj polovini septembra ti pritisci biti još jači - rekla je Brnabić i dodala da se to sada i dešava.

Kako kaže, ovaj vikend je bio pakleni za njih.

- Juče je krenulo ludilo zbog potpisivanja plana konsultacija, koji je samo izgovor napada na Srbiju. To je neobavezujući dokument, drugo, to je dokument koji se potpisuje već 26 godina. I pod tri, da ga je iko pogledao, videli bi da se u ovom planu ne spominje bezbednostni aspekt - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da će nastaviti da se konsultuju sa državama koje ne priznaju Kosovo.

- Pokušavaju da izbace Rusiju iz Saveta bezbednosti UN. Taj plan konsultacija nema nikakvu pravnu snagu, njega nije usvojila Vlada Srbije. Tražio se samo bilo kakav razlog za napad i pritisak na Srbiju - rekla je premijerka.

Dodaje da je više nego očigledno da se traži razlog da se reaguje na govor predsednika u Njujorku, jer, kako kaže, pojedine sile ne mogu da istrpe činjenice koje je on izneo.

Brnabić je rekla da će Vučić insistirati na tome da Srbija nastavi da vodi samostalnu spoljnu politiku koliko god to teško bilo.

Čović je rekao da su pritisci na Srbiju bili takvi da smo svi videli rezultat te 1999. godine.

- Pre toga je bilo jako puno pritisaka od 1991. godine, zapravo, ne mogu da se setim da je Srbija ikada živela bez pritisaka. Faktički, njihov način ponašanja prema nama, pre svega mislim na SAD, bio je taj da nas usmeravaju, ali kroz neprekidne pritiske i obećanja koja nisu izvršavana - rekao je Čović.

Kako kaže, posle promena 2000. bilo je obećanje da ćemo 2004. ući u EU, i onda se to stalno prolangiralo.

Ističe da je ovaj pritisak koji sada vrše na Srbiju, skandal nad skandalima.

Apostolovski kaže da je zgusnuta situacija u celom svetu. Podsetio je na više trenutaka u prošlosti kada je takođe vršen pritisak na Srbiju.

- Mi smo zemlja koja nije navikla da nema pritiska. Pritisci su ovde jedna vrsta konstante, sada treba videti o čemu se radi sada, jer se vidi da su se zgusnuli - rekao je Apostolovski.

PREDLOG BROJ 1: Vučić u UN

Apostolovski je rekao da je poređenjem stanja u Ukrajini i u Srbiji, učinjena najveća stvar za očuvanje naših državnih interesa.

- Ovo je bio najbolji govor predsednika Vučića do sada. Ono što se meni čini da je važno, osim ove činjenice, jeste da je to bio govor razuma, jer u prvoj tački on poziva na povratak mira i globalne stabilnsoti - rekao je Vučić.

Kako kaže, on je skrenuo pažnju da su upravo velike sile urušile atmosferu kolektivne bezbednosti.

- Apelovao je da se urazume, jer će doći do posledica po svetski mir, a taj glas dolazi iz Srbije, to ih posebno boli - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, u većini razgovora smo videli pozitivne tonove.

