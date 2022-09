VUČIĆ U UN - POBEDNIČKI PREDLOG U HIT TVITU OVE NEDELJE! Brnabić: To je istorijski govor kojim smo svi mogli da se ponosimo!

Gosti ovonedeljnog "Hit Tvita" bili su premijerka Srbije Ana Brnabić, nekadašnji potpredsednik Vlade Republike Srbije Nebojša Čović i novinar „Politike“ Aleksandar Apostolovski.

Autorka i voditeljka Verica Bradić ugostila je večeras premijerku Srbije Anu Brnabić, nekadašnjeg potpredsednika Vlade Republike Srbije Nebojšu Čovića i novinara „Politike“ Aleksandra Apostolovskog.

Takođe, u posebnom delu emisije gledaoci su imati priliku da iznesu svoje stavove i glasaju za predloge koji su im privukli najveću pažnju.

Komentarišući to što će se predsednik Srbije za 72 sata najdalje obratiti javnosti, Brnabić je rekla da se radi o najvećim i najtežim pritiscima do sada, od 1999. godine.

- To je za one koji su pažljivo slušali predsednika u njegovim obraćanjima u prethodnim mesecima, on je nekoliko puta jasno napomenuo da će u drugoj polovini septembra ti pritisci biti još jači - rekla je Brnabić i dodala da se to sada i dešava.

Kako kaže, ovaj vikend je bio pakleni za njih.

- Juče je krenulo ludilo zbog potpisivanja plana konsultacija, koji je samo izgovor napada na Srbiju. To je neobavezujući dokument, drugo, to je dokument koji se potpisuje već 26 godina. I pod tri, da ga je iko pogledao, videli bi da se u ovom planu ne spominje bezbednostni aspekt - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da će nastaviti da se konsultuju sa državama koje ne priznaju Kosovo.

- Pokušavaju da izbace Rusiju iz Saveta bezbednosti UN. Taj plan konsultacija nema nikakvu pravnu snagu, njega nije usvojila Vlada Srbije. Tražio se samo bilo kakav razlog za napad i pritisak na Srbiju - rekla je premijerka.

Dodaje da je više nego očigledno da se traži razlog da se reaguje na govor predsednika u Njujorku, jer, kako kaže, pojedine sile ne mogu da istrpe činjenice koje je on izneo.

Brnabić je rekla da će Vučić insistirati na tome da Srbija nastavi da vodi samostalnu spoljnu politiku koliko god to teško bilo.

Čović je rekao da su pritisci na Srbiju bili takvi da smo svi videli rezultat te 1999. godine.

- Pre toga je bilo jako puno pritisaka od 1991. godine, zapravo, ne mogu da se setim da je Srbija ikada živela bez pritisaka. Faktički, njihov način ponašanja prema nama, pre svega mislim na SAD, bio je taj da nas usmeravaju, ali kroz neprekidne pritiske i obećanja koja nisu izvršavana - rekao je Čović.

Kako kaže, posle promena 2000. bilo je obećanje da ćemo 2004. ući u EU, i onda se to stalno prolangiralo.

Ističe da je ovaj pritisak koji sada vrše na Srbiju, skandal nad skandalima.

Apostolovski kaže da je zgusnuta situacija u celom svetu. Podsetio je na više trenutaka u prošlosti kada je takođe vršen pritisak na Srbiju.

- Mi smo zemlja koja nije navikla da nema pritiska. Pritisci su ovde jedna vrsta konstante, sada treba videti o čemu se radi sada, jer se vidi da su se zgusnuli - rekao je Apostolovski.

PREDLOG BROJ 1: Vučić u UN

Apostolovski je rekao da je poređenjem stanja u Ukrajini i u Srbiji, učinjena najveća stvar za očuvanje naših državnih interesa.

- Ovo je bio najbolji govor predsednika Vučića do sada. Ono što se meni čini da je važno, osim ove činjenice, jeste da je to bio govor razuma, jer u prvoj tački on poziva na povratak mira i globalne stabilnsoti - rekao je Vučić.

Kako kaže, on je skrenuo pažnju da su upravo velike sile urušile atmosferu kolektivne bezbednosti.

- Apelovao je da se urazume, jer će doći do posledica po svetski mir, a taj glas dolazi iz Srbije, to ih posebno boli - rekao je Apostolovski.

Kako kaže, u većini razgovora smo videli pozitivne tonove. Dodaje da je rečeno da Srbija neće podržati rezultate referenduma u Ukrajini, a istovremeno da Srbija neće podržati da se Rusiji oduzme glas u Savetu bezbednosti.

- To je jasna spoljna politika naše zemlje. Ja se pozivam na logiku i pitam se šta je moglo toliko da iznervira zapad, osim jedino ne uvođenja sankcija Rusiji. Srbija je podržala principe zasnovane na principima međunarodnog prava - rekao je Apostolovski.

Čović je rekao da postoji nekoliko razloga zašto su počeli da nas javno pritiskaju. Dodaje da je pre svega to zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji.

- Nismo ni neobrazovani, ni nevešti ni nestručni, imamo veliko iskustvo da razumemo njihovu neprekidnu ružnu igru rečima. Jadno i smešno zvuče reči i Bajdena i nekih drugih, kada Rusiju okrivljuju za neke stvari, a kada pogledate činjenice, vidite da od 1990. godine, imate do dana današnjeg 100 američkih intervencija, od kojih je većina bez podrške UN - rekao je Čović.

Kako kaže, ovo što je predsednik Srbije rekao, zapravo je slika nekoga ko se usudio i izašao i rekao činjenice.

- Nešto se događa, nešto se menja, ne cvetaju ni njima baš ruže kako oni misle. Oni imaju silu, medije i spinovanje. To sve pokušavaju i na našem prostoru. A drugo, ja ne znam kakve su nesuglasice između predsednika i tehničke Vlade - rekao je Čović.

Kako kaže, treba formirati Vladu koja će uvažavati to da svi treba da razmišljamo u funkciji državnih i nacionalnih interesa.

- Predsednik je na tom putu da brani nacionalni i državni interes - rekao je Čović.

Brnabić je rekla da je Srbija navikla na pritiske, dodaje da je od početka 2000. godine do 2013. godine, Srbija nije imala Vladu koja je vodila samostalnu spoljnu politiku. Dodaje da su pritisci bili u smislu serviranja naređenja, koja vi treba da ispunite.

- Od 2013. godine pa na dalje, to je jedna potpuno drugačija zemlja i drugačiji su pritisci. Kada imate srpsku vladu koja brani nacionalne interese, pritisci su mnogo drugačiji. Danas smo došli u situaciju, da u najtežoj situaciji od Drugog svetsog rata, imamo predsednika i Vladu i SNS, stranku koja u svakom trenutku čuva srpske nacionalne interese - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da ovi pritisci ne mogu da se porede sa nekim ranije.

- Da li mislite da smo mi ranije mogli da ne uvedemo sankcije Rusiji? Bili bi među prvima koji bi morali da uvedu - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da možemo i danas da vidimo u opoziciji koliki je stepen odgovornosti. Dodaje da možemo da vidimo da ti ljudi nemaju ni jednu jedinu ideju.

- Oni su ovo pitanje oko sankcija koristili samo za dobijanje političkih poena - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da se nakon govora predsednika Vučića čula sa njim i da je bila ponosna na njegov govor. Dodaje da ga je pitala da li je umoran i da pretpostavlja da je jako zadovoljan, kako kaže, on je rekao da nije ni jedno ni drugo, već da je samo rekao istinu.

- Imati hrabrosti da kažete takvu istinu, u trenutku kada ste jedina zemlja u Evropi koja nije uvela snakcije, velika je stvar - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je predsednik u UN predstavio jednu slobodarsku zemlju i slobodarski narod.

PREDLOG BROJ 2: Mobilizacija u Rusiji

Apostolovski je rekao da postoji nekoliko teorija o ovom pitanju, dodaje da je možda Putin mislio da će brzo da se sve završi i da se stvori pro-ruska vlada u Ukrajini.

- Kada se već odužilo, mislim da bi to bilo iznurivanje evropske privrede. Pogledajte kako padaju vlade širom Evrope. Pala je Vlada i u Švedskoj, zatim Boris Džonson... Tako da, što se tiče ove mobilizacije, vi ne možete da verujete nikome - rekao je Apostolovski, i dodaje da lažu i jedni i drugi.

Kako kaže, vidimo da smo u jednom potpunom apokaliptičnom ludilu.

Brnabić je rekla da postoje mediji u Srbiji koji su navijački raspoloženi, a pre svega koji žele da za sve okrive Aleksandra Vučića.

Premijerka je rekla da to sve jeste neka vrsta hibridnog rata protiv Srbije i nažalost, dodaje, on se vodi unutar Srbije.

- To su zaista brutalne, sramotne laži koje su usmerene na to da destabilizuju našu zemlju - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da su dezinformacije plasirane kako bi destabilizovale Srbiju. Dodaje da i pored ovih pritisaka, imamo i unutrašnji medijski rat koji ima isti cilj.

- Kada je mobilizacija u pitanju, Vučić je 24 sata pre nego je Putin to objavio, rekao da se plaši najvećeg sukoba kakav nismo videli od Drugog svetskog rata. Ovo nažalost govori o tome da idemo u dalju eskalaciju, samim tim u još veću histeriju svih strana koje su uključene - rekla je Brnabić.

Kako kaže, u ovom trenutku u Srbiji je oko 12 000 ruskih državljanja koji su došli u poslednjim mesecima.

- Otprilike 3500 hiljade njih je došlo po osnovu spajanja sa porodicom. Mi ostajemo otvorena zemlja, koja pruža dobrodošlicu svim ljudima koji žele da dođu ovde. Mi poštujemo međunarodno pravo - rekla je Brnabić.

PREDLOG BROJ 3: Suđenje pilotima

Brnabić je rekla da je najstarija žrtva bila žena od 83 godine, a najmlađa dete od 6 godina.

- Ponosim se što smo zemlja koja, ne samo da ne odustaje od tih stvari, već koja će nastaviti da insistira na tim stvarima. 27 godina se traži pravda za ubijenu decu i ostale starije ljude, i nastavićemo da insistiramo na pravdi za tu decu - rekla je Brnabić.

Dodaje da sve što dolazi iz Hrvatske kao komentar je u najmanju ruku skandalozno.

- Meni je ovo što je Vučić i u ovom segmentu rekao, prava i iskrena evropska vrednost. On kaže da je trebalo da bude pred zagrebačkim sudovima, da su postupali kao pravna država, ali pošto nisu ni pred njihovim, ni pred sudovima BIH, gde je zločin izvršen, onda smo morali mi - rekla je Brnabić.

Kako kaže, natezanje i izjave Hrvatske oko toga traju preko tri meseca i za svo to vreme nismo čuli ni jedan jedini glas koji bi rekao "čekajte ljudi, kako vi možete da zaustavljate nečije evropske integracije zato što traže da se osude ubice dece".

- Jel to evropska vrednost? To su te neke stvari gde vidite histeriju oko plana konsultacija, a zato kada se radi o ubijenoj deci i pravdi koja treba da se ostvari nakon 27 godina, nema o tome ni jedne jedine reči - rekla je Brnabić.

Premijerka je rekla da ono što je zanimljivo ove nedelje, jeste to da je Srba u Hrvatskoj ostalo nešto više od 3 posto.

- 1991. godine bilo ih je 12, 2 posto, 2012. 4. 4 posto i sada 3, 2 posto. Sada vi meni recite kakve su to evropske tekovine koje oni baštine - rekla je Brnabić.

Čović je rekao da je reketiranje civila na Petrovačkoj cesti, je najveća sramota za hrvatsku državu, koja se proziva da je demokratska i da je članica EU.

- Tamo su bili čisti civili, avion je mogao da vidi sve, bio je u niskom letu. Oni su trebali sami da pokrenu to i da procesuiraju. A to što se ne javlja niko iz EU, to je zato što su celu Oluju oni organizovali zajedno. Zar očekujete da će da priznaju? - upitao je Čović.

Kako kaže, sa svim ovim pritiscima, oni svoje frustracije pokušavaju da leče nad nama.

- Mi smo narod nad kojim je prva egzibicija izvršena, i tu cenu sada plaćaju oni, nažalost, da će plaćati i ceo svet na globalnom nivou, njihovu frustriranost. Nikada se velike sile na svetu nisu menjale, odlazile, a da to nije bilo na štetu malih - rekao je Čović.

Apostolovski je rekao da je suludo komentarisati izjavu gde neko kaže da mu je pominjanje smrti dece gadljivo.

- Milovanović je ovoga puta prevazišao samog sebe - rekao je Apostolovski.

Gledaoci su u emisiji glasali jednoglasno za predlog broj 1.

Čović je glasao takođe za broj 1, Apostolovski takođe.

Brnabić je glasala za predlog broj 1.

- To je istorijski govor kojim smo svi mogli da se ponosimo - istakla je premijerka.

Dodala je da možemo da se ponosimo predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer, kako kaže, on dosta teže poruke i direktnije šalje kada je na sastancima uživo.

