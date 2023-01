Televizija Pink je tokom novogodišnjih praznika bila ubedljivo najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen. Televizija Pink je bila apsolutno najgledanija komercijalna televizija svih 365 dana u 2022. godini, a tokom 166 dana je bila gledanija i od Javnog servisa Srbije.

Praznični dani protekli su u znaku najgledanijeg rijalitija:

Zadruga 6: Pitanja novinara – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Poruke porodica zadrugarima – 22 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Nova godina uz zadrugare – 21 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Specijalna iznenađenja – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Repriza Nove godine – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Specijalni izazov – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 6: Žurka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum je tokom praznika bio uz Pinkov zabavni program:

Pinkovo novogodišnje veselje je sa blizu 2.300.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama. Pinkovo novogodišnje veselje je u periodu od 20 časova do ponoći pratio svaki peti gledalac u Srbiji, a bilo je najgledaniji novogodišnji program među muškim gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. U periodu od 21 čas do ponoći, Pinkovo novogodišnje veselje bilo je najgledaniji novogodišnji program među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među muškim gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda, kao i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Oko ponoći, Pinkovo novogodišnje veselje pratilo je 28 odsto t4elevizijskog auditorijuma

Praktična žena – 16 osto ženskog auditorijuma

Magazin In – 16 odsto ženskog auditorijuma

Premijera: Vikend specijal – 17 odsto ženskog auditorijuma

Najgledanije muzičko takmičenje u regionu Zvezde Granda je sa blizu 1.300.000 gledalaca i 23 odsto ženskog auditorijuma bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Zvezde Granda: Specijal – 15 odsto ženskog auditorijuma

Najgledaniju late night emisiju Ami G Show pratilo je više od 1.000.000 gledalaca, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom praznika bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera, a slede ga Jutarnji dnevnik,Nacionalni dnevnik u 10,Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 1.600.000 gledalaca bilo 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio Nikolu Nedeljkovića i njegovu porodicu – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara na pitanja novinara – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom i filmskom programu:

Serije Zakletva i Fatalna ljubav

Film Kakav deda takav unuk – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Film Idi mi, dođi mi – blizu 800.000 gledalaca

Hvala na ukazanom poverenju! Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša televizija Pink! Ostanite uz nas!

Autor: